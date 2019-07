Tauroejea recurre la adjudicación de la plaza de toros de Huesca y peligra la Feria de San Lorenzo

Tauroejea ha recurrido ante el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón (Tacpa) la adjudicación de la plaza de toros de Huesca a Tauroemoción. La empresa liderada por Jesús Mena y Julio Fontecha denuncia la “falta de acreditación de solvencia económica” de Alberto García, así como “defectos” en los requisitos exigidos en materia de contratación.

“La resolución tiene deficiencias en el contenido mínimo que recoge la ley. No se ajusta a lo que exigía el pliego y entendemos que nuestros intereses se ven claramente dañados”, señalaron fuentes de Tauroejea, que inicialmente se impuso a Tauroemoción en el procedimiento por 90 puntos frente a 89, pero, tras la revaloración de la mesa de contratación del Ayuntamiento, Alberto García obtuvo 1,5 puntos más y fue declarado ganador del concurso.

“En el recurso, que fue presentado el pasado viernes 5 de julio, no entramos a valorar esta circunstancia que tendría recorrido literario pero no jurídico. No podemos ir contra el criterio de la mesa, aunque es evidente que fue una situación extraña”, añadieron las mismas fuentes, y aseguraron que la intención de Tauroejea no es boicotear la Feria de San Lorenzo, sino que se les ofrezcan “garantías” de que no se les está perjudicando.

A un mes del inicio del serial, este recurso, pendiente de las pertinentes alegaciones, hace peligrar la celebración de los festejos, programados entre el sábado 10 de agosto y el miércoles 14 del mismo mes. Los carteles ya fueron anunciados por Alberto García y contienen cuatro corridas de toros y una de rejones. Destaca la presencia de Andrés Roca Rey o el mano a mano entre Sebastián Castella y Emilio de Justo, con ejemplares de Adolfo Martín.

El propio Alberto García, como gerente de Tauroemoción se encargó de tranquilizar a los aficionados. “Tanto el Ayuntamiento como nosotros estamos convencidos de que la feria se celebrará con normalidad. Ahí está el ejemplo de Zaragoza, donde las corridas del Pilar se pudieron dar gracias a una medida cautelar”, subrayó García.