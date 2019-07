Turismo de Aragón avanza en el proceso para la recuperación y licitación de la explotación de la Hospedería de San Juan de la Peña. Se trata de una de las instalaciones gestionadas desde 2015 por una de las empresas del grupo Manzana Plus y en la que se han producido continuados incumplimientos del contrato.

El Juzgado de lo Mercantil número 3 de Valencia ha dado la razón a la empresa pública Turismo de Aragón, dependiente del departamento de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda, y ha condenado a la empresa a pagar un total de 190.518 euros al Gobierno de Aragón.

Entre los incumplimientos de contrato se incluye que la empresa no abonó el canon de explotación, no informó sobre la gestión y, como consecuencia de la falta de mantenimiento, se han producido deficiencias en las instalaciones y edificaciones. En esta cifra se incluye la indemnización por daños y perjuicios y, además, la empresa Manzana Plus deberá asumir las costas causadas en el incidente concursal.

Respecto a los trabajos en la Hospedería de San Juan de la Peña, en primer lugar, se deberán acometer aquellos necesarios para la puesta a punto de la instalación, paso previo para poder sacar de nuevo la licitación de la misma.

NOTICIAS RELACIONADAS La hospedería de San Juan de la Peña cierra a la espera de que la DGA la recupere

La hospedería de San Juan de la Peña, uno de los establecimientos emblema de la red de Turismo de Aragón, se abrió en septiembre de 2007 y cerró a principios de agosto de 2018. El 20 de mayo de ese año finalizó el contrato de gestión. La empresa entregó las llaves al administrador concursal que así lo había requerido