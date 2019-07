El Sagrado Corazón se quedará en el castillo de Monzón

La escultura del Sagrado Corazón de Jesús permanecerá en su actual ubicación, presidiendo el patio de armas del castillo de Monzón. La justicia ha puesto fin a la polémica surgida el pasado año por la intención del anterior equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Monzón de retirar la escultura de la fortaleza templaria en previsión de los posibles daños en la estructura del polvorín del castillo que pudiera conllevar. Esta controvertida medida, que desató un airada polémica entre la sociedad montisonense, se judicializó el pasado mes de octubre, cuando el PP llevó a los tribunales la intención del equipo de Gobierno PSOE–Cambiar de buscar otra ubicación para este símbolo para muchos montisonense. Ahora el juzgado del Contencioso–Administrativo de Huesca ha emitido un fallo por el cual la escultura deberá permanecer en su actual ubicación.

En su fallo el juzgado considera que el Ayuntamiento no ha obrado correctamente ya que ha pretendido trasladar un elemento del castillo sin ser el propietario de inmueble. Cabe recordar que la propiedad corresponde al Ministerio de Hacienda. El fallo judicial también indica que el Sagrado Corazón constituye una parte única de la fortaleza, según el Código Civil, y por tanto no se puede dividir al ser declarado Monumento Histórico Artístico Nacional desde 1949, época en la que se colocó la talla donada a la ciudad por la empresa Hidro Nitro Española. Más tarde, el castillo fue declarado Bien de Interés Cultural por el Gobierno de Aragón.

“El Ayuntamiento ha intentado algo que en absoluto puede hacer: una intervención directa en un bien que es de propiedad ajena”, señala el fallo, que no entra a valorar la idoneidad de la decisión en base a criterios de conservación del castillo. “Si el Ayuntamiento entendió que en ese bien ajeno había un elemento que requería una acción de conservación y aseguramiento” debió cumplir con la normativa urbanística de Aragón y solicitar una orden para su retirada a la Dirección General de Patrimonio del Estado –propietaria del castillo-, que depende del Ministerio de Hacienda.

Tras el pacto alcanzado por las formaciones conservadoras PP, PAR y Ciudadanos (las dos primeras, las más beligerantes contra la decisión de retirar la escultura), todo hacía indicar que el nuevo Ayuntamiento revocaría lo adoptado por el anterior equipo de Gobierno de izquierdas. No obstante, el nuevo alcalde, el popular Isaac Claver, y líder de la plataforma ciudadana ‘Un castillo con corazón’ que llevó este caso ante el tribunal, no quiso tomar ninguna decisión al respecto del expediente hasta tener una notificación del juzgado.

Cabe recordar que la decisión de retirar la escultura surgió tras la inspección a los trabajos de conservación de urgencia y de emergencia del castillo que realizaron el pasado año técnicos de Patrimonio. El anterior equipo de Gobierno decidió buscar otra ubicación, en el cerro de Santa Quiteria, a unos metros del castillo, para darle un realce digno como tiene en la actualidad. La DPH llegó incluso a aprobar una partida para la redacción del proyecto del traslado. Mientras, el Partido Popular y el PAR, y una parte de la sociedad civil montisonense realizaron varias concentraciones y recogidas de firmas contra esta medida. El último paso llegaba con la presentación de una demanda contra el Ayuntamiento, defendida por el abogado Jorge Español.

Fuentes de la plataforma ‘Un castillo con corazón’ celebraban el fallo que llegó ayer miércoles. “Sabíamos que teníamos razón pero lo tiene que dar un juez. Lo que dice el juez es que no entra a valorar si hay peligro o no porque no hay un informe claro al respecto. La sentencia dice que es un bien protegido y no se puede actuar alegremente”, afirman.