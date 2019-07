La feria de la cerveza artesana vuelve a Boltaña en su tercera edición

El sábado, 6 de Julio, se celebrará la tercera edición del Piribiera Pyrébiére, la Feria de la cerveza Artesana de los Pirineos. Tras la segunda edición que se celebró en Saint Lary Soulan (Francia), el certamen vuelve a Boltaña.

Participaran 12 productores con más de 50 cervezas diferentes. Localidades de Navarra, La Rioja, Aragón, Aquitania y Occitania estarán representadas en esta muestra. La feria se acompañará de actividades y música en directo.

Esta muestra resalta el auge de la cerveza artesanal en los Pirineos al tiempo que valora el producto como una oportunidad de trabajo y negocio para emprendedores jóvenes que quieran quedarse a vivir en su localidad. Según los organizadores, supone también la libertad de los artesanos "de poder hacer la cerveza que les apetezca, sin ataduras, y prueba de ello son las más de 50 cervezas diferentes que se podrán probar este sábado en Boltaña".

Los organizadores esperan que este Piribiera Pyrébière sea un éxito, sobre todo para los artesanos. "La feria es una manera de dar a conocer sus productos y de intercambiar conocimientos con gente del sector", apuntan. Los visitantes podrán asimismo sumergirse en el mundo de la cerveza artesana, probar muchos tipos de esta bebida y hablar con quienes las elaboran.

Piribiera Pyrébière se inaugura este sábado 6 de julio a las 10.00. A las 11.30 tendrá lugar un taller infantil de decoración de galletas y durante toda la jornada se celebrarán tres catas maridadas de cerveza con productos locales como quesos o mermeladas.

La música no puede faltar y a las 20.00 actuará Ale Musicman, también conocido como Sr. El Chino, nombre artístico del oscense Alejandro Villacampa. El veterano músico y Dj, maestro, técnico y programador de conciertos realizará una sesión musical bailable con vinilos de 20.00 a 22.00.

El certamen de cerrará a las 24.00 con la actuación de The Hard Mama, banda formada por jóvenes músicos zaragozanos que ha sido finalista de las Fiestas Demoscópicas de Mondo Sonoro Aragón 2016, ganadora del II Concurso de Bandas de Eina, y finalista de la edición 2017 del Ámbar Z Music. En 2017 publicaron su primer LP, el autoproducido “Fuck you, Pareto”. En 2018 regresaron a los escenarios con 'La Ideal', el segundo LP de la banda. The Hard Mama mostrará en Boltaña la esencia de un disco sin tapujos, con la fuerza y la frescura de algunos de los mejores temas: desde la rabiosa 'Street Club' hasta canciones como 'Young Man' o 'Little Prayer'.

De forma paralela a la feria de la cerveza, esta población de Sobrarbe será el sáabdo escenario del programa 'Boltaña al fresco', con diversas actividades como las actuaciones 'Circo a medias', con Edu Manazas a las 18. 00 y 'Entre generaciones', con Titánicas y MariLoli a las 22.30.

La Feria cuenta con el apoyo institucional de Turismo de Aragón y del Ayuntamiento de Boltaña.