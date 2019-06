Cataluña cierra el congosto de Montrebei por tierra y agua debido al riesgo de incendios

La ola de calor y el elevado riesgo de incendios está afectando a algunas actividades turísticas. Es el caso de una de las rutas excursionistas más populares del Alto Aragón, el congosto de Montrebei. Las autoridades catalanas han decidido cerrarlo este fin de semana, del 28 al 30 de junio, según ha comunicado la Fundación Cataluña La Pedrera, que gestiona este espacio compartido con Aragón. En un aviso difundido por la entidad, justifica la medida por "el riesgo tan elevado de incendios".

El cierre afecta al acceso desde Cataluña por el aparcamiento de La Masieta, que permanecerá clausurado "con barrera hasta nuevo aviso", y no se permitirá pasar por la zona a pie.

Sin embargo, la parte aragonesa desde el refugio de Montfalcó hasta el puente colgante permanecerá abierta, según ha confirmado el alcalde de Viacamp y Litera, Alfredo Pociello, quien ha explicado que las restricciones desde Cataluña tienen consecuencias también en la navegación por el embalse de Canelles, ya que tampoco se permite circular con catamarán. "En Aragón no hay restricción", ha asegurado Pociello, que no ve "lógico" prohibir el acceso al embalse, "ya que por el agua no hay riesgo de incendios". "Si lo quieren hacer por tierra, tiene sentido, pero por el agua no lo veo bien", ha dicho.

Ante el aviso dado desde Cataluña sobre el cierre de algunos de los accesos, la empresa Montrebei Explora, concesionaria del embarcadero de Montfalcó, ha precisado que el acceso por Montfalcó (término municipal de Viacamp-Litera) para realizar las pasarelas está abierto hasta el puente del Siegué. También ha aclarado que la navegación en el congosto de Montrebei, por la orilla aragonesa, de los catamaranes y los kayaks de la empresa está permitida "por las autoridades aragonesas en materia de protección civil, Ayuntamiento de Viacamp-Litera y agentes para la protección de la naturaleza". No obstante, reitera, queda prohibida cualquier actividad náutica en la orilla catalana y están cerrados los accesos a pie por la Pertusa y la Masieta, así como el del puente del Siegué al GR01 de Montrebei.