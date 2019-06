La Comarca Hoya de Huesca organiza un Curso de Canto Coral en el marco del Festival de Música y Patrimonio EnClaves, cuyas clases se desarrollarán entre el 13 y el 14 de julio en la localidad de Almudévar.

Bajo el subtítulo 'Más allá de la música', esta nueva edición del taller de canto coral, ha seleccionado el repertorio en torno a composiciones musicales sobre textos de algunos de los autores más sobresalientes en lengua castellana, como Miguel de Cervantes, Juan Ramón Jiménez o León Felipe. El Festival EnClaves ha querido, en esta ocasión, fijar su atención sobre en la importancia de la palabra y en la expresión vocal de su significado para hacer las interpretaciones corales un acto pleno de comunicación.

Para la presenta edición se ha seleccionado como profesor a Daniel De la Puente, quien completó su formación como Master of Arts en dirección de coro en la Royal Academy of Music of London bajo la tutela de Patric Russill. Ha obtenido el premio Sir Thomas Armstrong Church Music Prize y, en la actualidad, dirige el multipremiado Ensemble femenino Alaia, así como el Coro Ciudad de Tres Cantos, el Coro de la Universidad Complutense y el Madrid Estudio Coral. Ha dirigido representaciones como Dido & Aeneas y The Indian Queen en el Teatro Principal de Burgos.

Esta convocatoria está abierta a cantantes de grupos corales de cualquier nivel, aunque se recomienda tener una buna lectura o posibilidad de estudio previo de las obras a trabajar en el curso, entre las que se encuentran piezas como 'Más sencilla' (León Felipe y Esteban Sanz), 'Tres poemas líricos' (Juan Ramón Jiménez y Juan Alfonso García), 'Galatea' (Miguel de Cervantes y Xavier García Cardona) y 'Tres sonetos' (Miguel de Cervantes y César Zumel). DIEZ HORAS LECTIVAS

La duración del curso es de diez horas lectivas, más presentación e interpretación de las obras ante el público. El coste de la inscripción es de quince euros, las plazas son limitadas y se tendrá en cuenta la cuerda o voz de cada alumno. El precio no incluye el coste de manutención, alojamiento o transporte de los participantes.

El plazo de inscripción para cubrir las cincuenta y dos plazas disponibles concluirá el 28 de junio, aunque se irán concediendo por orden de llegada, generándose una lista de reserva. La inscripción se puede realizar a través la página web de la Comarca Hoya de Huesca (www.hoyadehuesca.es) en la sección de Cultura/Patrimonio.