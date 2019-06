Huesca, Aínsa y La Fueva mantendrán 10 aulas prefabricadas a la espera de obras de ampliación

El departamento de Educación mantendrá el próximo curso diez aulas prefabricadas, de 40 metros cuadrados cada una, en tres centros educativos de la provincia ubicados en Huesca, Aínsa y La Fueva, a la espera de que se ejecuten las obras de ampliación previstas que den solución a sus problemas de espacio. El contrato de instalación, alquiler y desmontaje de los barracones ha salido a licitación por 142.780 euros y un plazo de ejecución de diez meses.

No obstante, cinco de ellas tan solo permanecerán en principio hasta las vacaciones escolares de Navidad. Se trata de las aulas del CEIP Asunción Pañart de Aínsa, cuyos trabajos de ampliación fueron adjudicados a mediados de mayo por 650.000 euros y seis meses de plazo a la empresa Proviser Ibérica, que ha hecho ya el acopio de materiales y está a punto de iniciar las esperadas obras. Tiene de tiempo que acabarlas hasta diciembre.

En estos cinco barracones han estado durante este último curso los alumnos de 3º y 4º de primaria y una de las clases de 5º. Una vez ejecutada la ampliación, el colegio procederá a realizar una reestructuración de la aulas ya que ahora hay alumnos del ciclo de infantil que están ocupando clases de primaria.

Con este proyecto se cubrirán por fin las necesidades de este centro, que en los últimos años ha disparado su número de matrículas. Y es que en solo siete años han pasado de tener una única vía desdoblada a siete por el incremento de natalidad de la localidad pero también por el ‘éxodo’ de muchos niños y niñas de valles del entorno con escuelas rurales cuyas familias prefieren llevarlos a Aínsa.

Se prevé construir un nuevo edificio de dos plantas sobre la huella del aulario de infantil que se derribó hace ya unos meses. El inmueble estará conectado al edificio principal por una pasarela. La planta baja estará destinada a tres aulas de Infantil y una de usos múltiples, y la primera está reservada para cuatro de primaria y sala de profesores.

800.000 € en el Sierra de Guara

Mientras, el instituto Sierra de Guara de Huesca volverán a contar con cuatro aulas prefabricadas durante todo el curso. Según fuentes del departamento de Educación, la futura ampliación incluye seis nuevas aulas, una biblioteca y cinco aseos, que se llevarían a cabo en dos plantas, con un coste de unos 800.000 euros. Los proyectos ya están redactados, pero a la espera de poder asignar presupuesto para comenzar los trabajos. Y es que la prórroga presupuestaria del Gobierno de Aragón impide sacar a concurso nuevas obras como esta.

Idéntica es la situación del colegio del municipio de La Fueva, que está ubicado en la localidad sobrarbense de Tierrantona. Su proyecto de ampliación también está finalizado y pendiente de que Educación tenga nuevos presupuestos para poder licitar y adjudicar las obras, que están valoradas en más de 150.000 euros. Mientras tanto, seguirán manteniendo por quinto curso un aula prefabricada.

Aula, despacho y sala multiusos

La directora del centro, Soraya Ramos, explica que este curso la han ocupado alumnos de 5º y 6º de primaria, pero el que viene creen que estarán allí los de 3º y 4º "porque van a ser 16 y no caben en el aula que están ahora, que es más pequeña". El proyecto prevé construir una nueva aula de infantil, con baños incluidos, un despacho de dirección que ahora mismo no tienen y otro espacio pequeño multiusos.

"Llevamos reivindicando la ampliación seis o siete años porque ya veíamos que iba a subir mucho el número de alumnos, pero como no se nos daba respuesta, tuvimos que pedir un aula prefabricada", relata la directora. Y aunque asegura que la infraestructura está "mejor de lo que pensábamos", también reconoce que en invierno genera problemas porque por las noches se congelan las tuberías y no pueden utilizar los baños. "Tenemos que desconectar la red cada día y vaciar los depósitos del váter y de los lavabos porque si no se congelan", asegura.

Además, el elevado gasto en calefacción ha obligado al Ayuntamiento de La Fueva a hacer una importante inversión para tener más potencia "porque se nos iba la luz y han tenido que modificar todo el sistema eléctrico".

153 millones hasta 2020

Desde el departamento de Educación recalcan que estas aulas "están perfectamente equipadas para su uso", aunque mantienen el compromiso de suprimirlas en toda la Comunidad en cuanto estén terminados los trabajos de nuevos centros o de ampliación de los existentes. Algo que, resaltan, va a ser posible gracias al plan de Infraestructuras Educativas que se ha puesto en marcha y que tiene previsto hasta el año 2020 una inversión global de 153 millones de euros. "Allí donde existe una prefabricada hay una obra en realización o ya programada para permitir su eliminación", señalan.