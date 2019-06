Los mejores sitios (y horarios) para ver la Quebrantahuesos

Casi ha llegado la hora. Este sábado se celebra la gran marcha cicloturista del Pirineo aragonés y los 11.500 ciclistas que participarán tanto en la Quebrantahuesos (200 kilómetros) como en la Treparriscos (85) tratan de contener los nervios ante una prueba para la que llevan meses entrenando.

Mientras, los cerca de 30.000 acompañantes y curiosos que se calcula que moverán con ellos hacia las comarcas de la Jacetania y el Alto Gállego, tratan de dilucidar dónde ubicarse para ver pasar mejor y animar con más fuerzas a sus allegados deportistas.

Desde la organización de la marcha han elaborado un ilustrativo mapa que detalla los horarios a los que permanecerá cerrado cada tramo de carretera, de forma que si planeas echar el día disfrutando como visitante del ambiente de la Quebrantahuesos o de la Treparriscos, conviene coger papel y boli y echar cuentas para planear la ruta con cabeza... porque sino quizás te quedes atrapado en algún sitio más horas de la cuenta y puedes arrepentirte de no haber llevado bocadillo.

La Quebrantahuesos

Los puertos son los puntos más codiciados para ver pasar a los participantes de estas marchas. Durante la Quebrantahuesos, los ciclistas tienen que superar cuatro puertos míticos de la zona que suman más de 3.500 metros de desnivel positivo: el Somport, el Marie-Blanque en Francia, el Portalet y el de Hoz de Jaca. Los cuatro merecen la pena tanto por su dureza como por la belleza del entorno en el que se ubican.

Madrugón para el Somport

Quien planee subir al Somport para ver pasar a los ciclistas por allí debe saber que la carretera N-330 que sube desde Jaca permanecerá cerrada entre las 6.45 y las 9.00 de la mañana. De forma que el madrugón del espectador tiene que ser considerable si quiere llegar antes del corte.

Además, aunque los ciclistas no salen de Sabiñánigo hasta las 7.15, la carretera que une esta ciudad con Jaca se cortará una hora antes, a las 6.15, y no volverá a abrirse al paso hasta las 8.20. De modo que si se prevé llegar al Somport desde el entorno de Sabiñánigo hay que adelantar todavía más el despertador. Una vez en el Somport, hay que avisar de que si el espectador permanece allí arriba más allá de las 8.30 quedará atrapado en el puerto hasta casi las 11.00, pues la vuelta a Jaca se cerrará entre las 8.30 y las 10.45 y la vía para continuar por la vertiente francesa, rumbo al Marie-Blanque, habrá cerrado ya a las 8.00 y no volverá a permitir el tráfico rodado hasta las 12.00.

La hora límite para los ciclistas para pasar por el punto de control del Somport se ha fijado en las 10.30.

Col du Marie-Blanque

De modo que quien aspire a ver pasar a los ciclistas en el alto del Marie-Blanque, más de lo mismo. Si quiere llegar desde Jaca tendrá que haber pasado por la carretera hacia el Somport antes de las 6.45, iniciar antes de las 8.00 el tramo desde el puerto fronterizo hacia Escot -de 8.00 a 12.00 este tramo francés de la N-134 quedará cerrado en ambas direcciones- y subir antes de las 9.00 por la D-294 hacia lo alto del Marie-Blanque para esperar allí a los participantes en la prueba y ver cómo culminan este exigente puerto en el kilómetro 104 del recorrido.

Si decides ver la marcha desde alguna de las laderas del Marie-Blanque, atento, una vez se cierre esa carretera a las 9.00 no volverá a reabrise hasta las 14.15, así que ten en cuenta que como mínimo pasarás allí cinco horas. Anuncian bueno, pero arriba a esas horas las temperaturas no llegarán a los 20 grados... de modo que conviene que el espectador se lleve su propio avituallamiento y prenda de abrigo.

La hora límite para los ciclistas para pasar por el avituallamiento del Marie-Blanque son las 14.00.

Portalet y Hoz de Jaca

Desde el Portalet, y tras un trepidante aunque breve descenso, los ciclistas comenzarán a subir por la D-934 para atravesar de nuevo la frontera aunque esta vez por el puerto del Portalet. Se trata de la subida más prolongada y el alto de este puerto es otro lugar mítico desde el que ver llegar a unos valientes que ya deberían ir sintiendo el cansancio en las piernas (si son humanos).

Si lo que quiere el espectador es ir directamente al Portalet, no hace falta que se pegue semejante madrugón, pues la vía de acceso desde Biescas (A-136) no se cerrará hasta las 11.00. Eso sí, una vez arriba no habrá forma de volver a bajar en coche hasta las 17.30. Es también en este tramo entre Biescas y el Portalet donde se encuentra el puerto de Hoz de Jaca, el último al que se enfrentan los cicloturistas de la Quebrantahuesos más o menos en el kilómetro 170 de la prueba.

De Sabiñánigo a Biescas, la N-260 permanecerá abierta todo el día en dirección norte, pero de bajada esta vía estará cerrada entre las 12.30 y las 18.30. De forma que si uno no está alojado en Biescas tendrá que esperar una horita más para poder seguir bajando.

Otras opciones

Para quienes no tengan opción de cuadrar los horarios y subir a alguno de los puertos pero puedan asomarse a alguna de las carreteras por las que transita, conviene saber las horas aproximadas de paso. Así, los vecinos de Sabiñánigo pueden disfrutar de la salida a las 7.15 desde el edificio Pirenarium, ubicado en la avenida del Ejército; mientras que es muy típico que los de Jaca se acerquen al entorno del hospital de esta otra localidad, por donde pasarán poco después, en el kilómetro 20, a partir de las 7.45, más o menos. Por Canfranc, en el kilómetro 36, conviene estar preparado para ver pasar a los primeros hacia las 8.15.

Pasadas cuatro horas desde el arranque, hacia las 11 y pico, es un buen momento para estar atento y acercarse a animar a los primeros exhaustos que circulen por el entorno del embalse de Lanuza, justo antes de afrontar al puerto de Hoz de Jaca, el último de la prueba. Entre esa hora y las 16.30 tendrán que pasar por allí todos los participantes que no hayan desistido, pues esa es la hora fijada para el punto de control eliminatorio situado en Escarrilla.

Sabiñánigo, por supuesto, siempre es una buena opción para terminar la tarde pues es allí donde está también ubicada la meta. El ganador del año pasado, Raúl Portillo, cruzó la meta pasadas 5 horas y 29 segundos del inicio de esta prueba cuyo récord sigue situado en las 5 horas y 21 minutos desde el año 2007. De modo que hacia las 12.30 conviene estar ya cerca de la meta si se quiere ver llegar al campeón de este año.

Treparriscos

La Tresparriscos, por su parte, incluye en sus 85 kilómetros dos puertos de montaña que suponen un nada desdeñable desnivel de 1.350 metros para las piernas de los participantes. Estos dos puntos, el puerto de Cotefablo (cima en el kilómetro 32) y el alto de Petralba (cerca del 70), son también dos lugares privilegiados desde el que disfrutar de la marcha de medio fondo como espectador.

Para llegar al puerto de Cotefablo conviene saber que la N-260 permanecerá abierta todo el día entre Sabiñánigo y Biescas pero cerrará desde allí hasta Broto entre las 8.30 y las 10.15, de modo que habría que acceder al puerto antes de esa hora. Si cuando reabran la intención es volver a Sabiñánigo, habrá que darse prisa porque el tramo entre Biescas y Sabiñánigo cerrará a las 12.30 por la Quebrantahuesos.

Si lo que se pretende es, por contra, ver a los ciclistas coronar al alto de Petralba el público agradecerá saber que la carretera N-260 desde Sabiñánigo hacia Fiscal permanecerá abierta todo el día de modo que en este sentido se puede llegar en todo momento - siempre teniendo en cuenta que más allá de las 14.00 ya no verás ciclistas, pues esa es la hora límite que tienen para pasar por el cruce de Yebra de Basa -.

Sin embargo, si se va en el mismo sentido que los participantes, habrá que tener en cuenta que desde Broto no se podrá circular hacia Fiscal entre las 9.30 y las 11.30 ni desde Fiscal a Sabiñánigo entre las 10.00 y las 12.00, así que habrá que acceder a lo alto del puerto antes de las 10.00 y permanecer allí al menos dos horas.

La Treparriscos partirá a las 8.00 también de la avenida del Ejército de Sabiñánigo y el primero suele cruzar la meta pasadas más o menos dos horas y 25 minutos, así que hacia las 10.15 habría que estar allí para no perderse su llegada.

Por otro lado, siempre concentra mucha animación la localidad de Biescas, pues los ciclistas atraviesan la misma plaza del ayuntamiento en el kilómetro 19 de esta prueba, así que el público se concentrará ya allí desde primerísima hora para no perderse detalle.