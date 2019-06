“Esta medalla es un reconocimiento a los que están partiéndose el alma para que el Museo Diocesano esté en el lugar que le corresponde"

¿Cómo está tras la jornada tan intensa vivida este miércoles?

Muy contenta, muy emocionada y un poco sobrepasada por las circunstancias y sobre todo por el cariño que estoy recibiendo, que realmente es muy difícil poder agradecer a todo el mundo. Además muy muy muy contenta por Jaca y por el Museo, porque el reconocimiento que este miércoles la Casa Real hizo al Museo Diocesano de Jaca y a su colección de arte medieval es tremendamente importante.

¿Qué supone para usted este reconocimiento a nivel personal?

Es como una fuente de energía, el decir llevas 10 años trabajando y esto es un punto de inflexión para seguir trabajando muchos años más. Y también el agradecimiento no sólo a la Casa Real por pensar en mí, sobre todo el agradecimiento a todas las personas que han trabajado a lo largo de estos 10 años en el museo, tanto trabajadores como alumnos en prácticas, porque al final esta medalla es de todos los que día a día están dando la cara y partiéndose el alma para que el Museo Diocesano esté en el lugar que le corresponde, como un referente en arte medieval y la atención al público. Muy agradecida también a los medios de comunicación que nos ayudáis a difundirlo, asociaciones, colectivos que día a día nos permiten hacer muchas actividades y que de otra forma sería imposible.

¿Cómo fue el acto celebrado este miércoles en el Palacio Real?

Fue una ceremonia muy sencilla, dentro de lo que supone la Casa Real, y muy emotiva. Estas apenas 36 horas que hemos estado en Madrid he podido conocer a los compañeros que recibían las medallas. Hay casos en los que son auténticos héroes de nuestra sociedad y que lamentablemente muchas veces no conocemos la labor tan maravillosa que realizan día a día. Poder compartir unas horas con esas personas fue muy emotivo. La ceremonia en sí, fue sencilla y había nervios, no hay que negarlo. Pero es verdad que todo el equipo de protocolo de la Casa Real intentó que nos sintiéramos como en casa. La cercanía de sus Majestades y sus Altezas hizo que todo fluyera con mucha más normalidad dentro de lo que era el acto.

Hemos visto el vídeo en el que usted aparece mientras la presentadora lee los motivos por los que se le concedía la medalla, ¿qué pensaba en ese momento?

La tarde de antes nos habían pasado un texto muy bonito pero como más oficial. Luego los presentadores, Pablo Motos y Elena Ochoa, dieron su toque. Y lo que leyeron ellos este miércoles lo oíamos por primera vez y fue muy emocionante. Sobre todo ese reconocimiento que se hace al Museo para mí fue decir, “llevamos 10 años trabajando, mal del todo no lo debemos estar haciendo así que hay que seguir”.

¿Pudo hablar con los Reyes?

Sí. Después del acto nos hicimos la foto de familia y a continuación un cóctel en el que ya fuera de cámaras estuvimos más cerca de los Reyes, del Presidente del Gobierno y del Ministro de Asuntos Exteriores y pudimos hablar de forma más tranquila. Tuve la oportunidad de poder hablar con la Reina Doña Letizia y le dije que les esperábamos al menos otra vez en Jaca. Porque ellos ya han estado dos veces en el Museo, una de forma oficial como Príncipes de Asturias y en la reinauguración del Museo, otra de visita privada como Reyes y con la Princesa de Asturias y la Infanta Doña Sofía. Y le dije que no hay dos sin tres, así que les volvemos a esperar en Jaca.

Está hoy desbordada, con multitud de felicitaciones, el teléfono que echa humo con llamadas y mensajes ….

Si, la verdad que sí. Es un día muy feliz porque me hace sentir todo ese cariño, pero desbordada de la repercusión que una noticia así puede tener. Además como la Casa Real siempre lo hace todo de forma muy prudente, para que nada se sepa hasta el día que se hace oficial, implica que los días de antes estés un poco inquieta y ya que a partir de este miércoles se desatara toda la emoción.

Ha comentado que esto es un impulso para seguir trabajando, de cara al verano ¿hay alguna novedad en el Museo?

Estamos trabajando en lo que son los Cursos de Verano de la Universidad de Zaragoza, que son la primera semana de julio y participamos en varios de los cursos, sobre todo en el que dirige Domingo Buesa. Luego tenemos la exposición de instrumentos musicales dentro del Festival Internacional Camino de Santiago. Todas las visitas a la ciudad y al entorno que vamos a hacer de la mano del Ayuntamiento de Jaca este verano. En octubre inauguraremos otra exposición de fotografía de forja artística, así que esto ya es el día a día. La sensación que teníamos todos este miércoles era que acababa ese acto en el Palacio Real y todos salíamos corriendo a coger un avión o tren porque hoy teníamos que estar en nuestro puesto de trabajo.

La filosofía del Museo Diocesano es ir ampliando la colección, ¿hay alguna pieza en proceso de restauración o prevista para restaurar?

El Ayuntamiento de Jaca nos ha concedido una subvención para restaurar una pieza que de momento vamos a mantener en silencio, pero que ya se está trabajando en ella y que esperamos poder presentar para febrero de 2020 que será ese décimo aniversario del Museo y en el que estamos empezando a trabajar. Porque 10 años es una fecha suficientemente importante como para hacer una celebración un poco más especial que la que hemos hecho estos años.