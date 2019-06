Electrojota tropical para bailar al ritmo de los melocotones en Belver de Cinca

La muestra artística 'Estoesloquehay' ha desvelado el cartel completo de su 17ª edición, que tendrá lugar del 28 al 30 de junio en Belver de Cinca. A las ya conocidas actuaciones de Mama Calipso & The Immaculate Conceptions, The Royal Melon Orchestra y Chico Trópico se suman The Dawlins, abanderadas del country ibérico más fresco, y los ritmos cubanos de SonSonite. La programación musical estará acompañada de pasacalles teatralizados, exposiciones y proyecciones.

Pablo Pérez Terré, director de 'Estoesloquehay', ha explicado este jueves que la muestra ofrece "un fin de semana lleno de actividades de marcada heterodoxia". En esta edición, se trata de "poner en valor la actividad frutícola de Belver y sus espacios patrimoniales", entre los cuales ha destacado las antiguas mazmorras templarias y el zaguán de Casa de Juan el Pastor.

"Cuidar la cultura es también una forma de luchar contra la despoblación", ha afirmado Pérez Terré. En esta idea ha incidido Javier Carrasquer, alcalde del municipio, quien ha asegurado que "proyectos como este son muy importantes para que pueblos como Belver puedan acceder a una oferta cultural de calidad y diferente". Además, 'Estoesloquehay' será un acicate para la promoción de la fruta de Belver, cuyos melocotones, ha apuntado el alcalde, "se exportan a toda Europa y a buena parte del mundo, siendo nuestro producto estrella".

Por su parte, Juanjo Javierre, técnico de Cultura de la Diputación de Huesca, ha apuntado que 'Estoesloquehay' es "uno de los eventos más peculiares de la agenda altoragonesa, ya que por su carácter nómada se reinventa cada año con las dificultades y retos que ello conlleva".

Los ritmos tropicales van a predominar en una edición que, bajo el tema '¡Sabor!', busca aunar la cultura al motor económico de Belver, la fruta de hueso como el melocotón y la nectarina. Los sones caribeños estarán representados por Mama Calypso & The Immaculate Conceptions y The Royal Melon Orchestra (viernes 28), Chico Trópico (sábado 29) y por Sonsonite, banda leridana especialista en música cubana (domingo 30). También habrá espacio para el humor sabrosón, con el espectáculo Premios Pitita de Patricia Coronas (viernes 28).

El contrapunto lo pondrá The Dawlins, joven cuarteto femenino que toma la bandera del country ibérico. Tras recorrer Suiza, Italia, Bélgica y Francia, la banda madrileña encara este verano una gira por España.

El pasacalles de la compañía Peliagudo Arte y circo animará la tarde del sábado con un desfile a ritmo de mambo y guaguancó. A esto se suman otras actividades, como la proyección de vídeo arte del CDAN, el pase de los cortometrajes premiados de la 46ª edición del Festival de Cine de Huesca, y la exposición 'New Taste' de la Escuela Universitaria de Diseño, Innovación y Tecnología (ENSE), que tendrá como sala de exposiciones las mazmorras templarias de la localidad.