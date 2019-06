A pocas horas de que se cumpla el plazo dado por la popular Ana Alós a Ciudadanos para que firmen la moción de censura que han depositado en el Ayuntamiento de Huesca para arrebatar la alcaldía al socialista Luis Felipe, después de que el sábado un inesperado voto en blanco hiciera saltar por los aires el pacto que habían alcanzado in extremis las tres formaciones de centro-derecha, los dirigentes de la formación naranja no han desvelado si apoyarán o no la propuesta del PP aunque han difundido esta misma mañana un mensaje en las redes sociales apelando al valor de la confianza. El ultimátum expira a las 13.30 de este miércoles.

‪"No es posible avanzar sin principios ni valores. La confianza y la responsabilidad son los mayores tesoros que tenemos en Ciudadanos Huesca, desde el respeto a la diferencia, desde el compromiso con la sociedad. Si permanecemos juntos, no habrá nada imposible", han escrito en sus perfiles, adjuntando una fotografía de los principales responsables del partido en Huesca, tanto a nivel municipal como provincial.

Cabe recordar una vez más que el apoyo de Ciudadanos, al igual que el de Vox, es indispensable para que pueda seguir adelante la moción de censura, ya que requiere la firma de la mayoría absoluta de la corporación, que en el que caso de Huesca son 13 concejales de los 25 que hay.

Tampoco los responsables de Vox han aclarado si finalmente firmarán este miércoles la propuesta de moción de los populares. Dejaron claro que su objetivo seguía siendo echar a la izquierda del Ayuntamiento, aunque también advirtió al PP de que antes debía cumplir los pactos nacionales permitiendo su entrada en el gobierno en proporción al número de concejales que aporta la formación, que cuenta con un edil.