La polémica investidura de Huesca se hace viral y llega al monólogo de Buenafuente

La sorpresiva investidura del socialista Luis Felipe como alcalde de Huesca, tras un inesperado voto en blanco de alguno de los concejales de las tres formaciones de centro-derecha que nadie se atribuye, se ha convertido en una noticia viral que no solo ha sido portada en los informativos de las cadenas de televisión nacionales y en muchos otros medios de comunicación de prensa escrita y radio, sino que también ha sido objeto de memes de todo tipo con mucho sentido del humor. Y hasta el presentador Andreu Buenafuente ha querido incluirlo en el monólogo del último programa de Late Motiv, en Movistar +.

Con el título de 'Los métodos son los que eligen el alcalde', Buenfuente repasó el lunes por la noche algunas de las anécdotas más curiosas de las sesiones de investidura de este fin de semana, en el que también se cumplían 30 años de la película 'Cazafantasmas'. "¿Casualidad? No creo. Vienen aquí y piden aumento de sueldo", dijo.

Además de repasar los polémicos pactos de Barcelona y Madrid para hacer alcaldes a Ada Colau y José Luis Martínez Almeida, Buenfuente destacó los métodos de investidura en otros municipios más pequeños, entre ellos Huesca, y que calificó de 'alcalde por sorpresa'. Entre los minutos 6:20 y 8:05, explicó al público y a los telespectadores que PP, Cs y Vox habían llegado a un acuerdo de gobierno pero en el último momento uno de ellos votó en blanco y la alcaldía se fue para el PSOE "y no se sabe quién ha sido". "Es la fiesta del enemigo invisible. Voy a contar hasta diez y si no sale el responsable, van a pagar tus compañeros, cuatro años sin sobresueldos", añadió.

Pero el humorista catalán se quiso detener especialmente en una fotografía de la investidura, tomada por Javier Blasco (Efe), que captó un instante que resumía la investidura ya que aparecía Luis Felipe con cara de sorpresa tras ser investido y, detrás de él, Ana Alós hablando con José Luis Cadena como si le estuviera pidieron explicaciones por ese voto en blanco. "La cara de candidato del PSOE que ya no contaba con ser alcalde de de ¿qué ha pasado?, ¿quién soy? Es la cara de cuando te encuentras un billete de 50 euros en el suelo y miras alrededor y dices, si no hay nadie me lo quedo", dijo entre risas. Y lo propuso para sustituir al famoso meme de John Travolta . Además, se fijó en que los concejales sentados detrás de Luis Felipe "llevan un mosqueo...".

En el monólogo también destacó el caso de un matrimonio en un pueblo de Guadalajara que se presentaba a las elecciones por separado, uno por el PP y otro por el PSOE; los acuerdos para repartirse las alcaldías cada dos años; o la mano inocente para deshacer un empate entre dos partidos.