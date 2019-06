El restaurante Lilium de Jaca representará a Huesca en el concurso nacional de tapas

El restaurante jacetano Lilium representará a la provincia de Huesca en el concurso nacional de tapas que se celebrará en Valladolid el próximo noviembre. El fallo del concurso Tapas de 10 que organiza la Asociación de Hostelería de la Provincia de Huesca se ha anunciado esta noche en Viñas del Vero en una gala que ha conducido el actor oscense Rafa Maza en su papel del pijo Fabiolo.

El jurado, compuesto en su mayoría por restauradores con estrellas Michelín de Zaragoza, así como especialistas en gastronomía de la provincia de Huesca, ha otorgado el primer premio a la tapa ‘Amanece que no es poco’, un brioche hojaldrado de la Panaderia Sayon relleno de queso viello O Xortical, papada y setas del Pirineo, que ganó el concurso de tapas y cazoletas de la Jacetania.

El segundo premio fue para La capilleta de Plan por su Bocata de Esturión del K.M. 0. Y el tercer finalista fue el Hotel Abba de Huesca por Mucha Pas - T.A.

Además se entregaron los premios a la mejor tapa comarcal, a la más popular, a la mejor tapa para celiacos, a la elaborada con tesnasco de Aragón, con Coca – Cola, cerveza Mahou – San Miguel, Viñas del Vero y productos autóctonos.

El cocinero del establecimiento ganador, José Antonio Piedrafita, recogió el premio junto a su equipo de manos del presidente de la asociación, Carmelo Bosque. “Esta tapa lleva el amor de muchas personas porque me ha ayudado el panadero que me ha hecho el brioche, los granjeros donde he cogido la papada, el queso de O Xortical, las setas del Pirineo, el humo, la imaginación, ver videos en youtube para ver cómo se cortaban las botellas y conseguir el efecto, mi madre y sus tijeras para hacer los servilleteros, … todo el mundo ha colaborado”, señalaba este jaques amante del cine de José Luis Cuerda y que ha inspirado esta tapa.

La tapa está elaborada por productos del entorno como el queso de Villanúa, las setas, carne o las setas. “La tapa está buena pero será difícil ganar en Valladolid aunque lo intentaremos”, ha señalado.

Por su parte, el chef Carmelo Bosque ha aplaudido tanto la elección como la fiesta de la gastronomía provincial que supone el certamen Tapas de 10. “Siempre hablamos de Huesca como ciudad gastronómica pero aquí estamos reunidos toda la provincia donde encontramos diversidad y varios espacios para topar tapas de calidad excepcional”, ha señalado.