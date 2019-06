José Luis Cadena, de Ciudadanos, será investido este sábado alcalde de Huesca. Los resultados de las elecciones municipales del pasado 26 de mayo dejaron en manos de Cs la llave del Ayuntamiento de Huesca. El PSOE solo necesitaba a estos tres concejales para conseguir la mayoría absoluta mientras que el PP, además del apoyo del grupo que encabeza José Luis Cadena, precisaba del voto del edil de Vox para conseguir la alcaldía.

Al parecer, Ciudadanos (Cs) ha alcanzado un acuerdo de gobierno con el Partido Popular para gobernar en las tres capitales de provincia de Aragón. El partido liberal lograría así la alcaldía de Huesca.

En las elecciones del pasado mes de mayo, el PSOE logró 10 concejales,l PP fue la segunda fuerza, logrando 9 concejales, mientras que Ciudadanos logró el tercer puesto, con 3. Le siguen Podemos-Equo, con 2, y Vox, con 1.

La corporación municipal oscense que se constituya este sábado presentará una composición muy renovada, ya que once de los 25 concejales que llegaron en 2015 no estarán en el nuevo Ayuntamiento. Por el PSOE se marcha Teresa Sas, Fernando Gállego, Yolanda de Miguel y Antonio Sanclemente. Por el PP salen Iván Rodríguez y Jesús Mate. Mary Romero y Fernando Justes, de Aragón Sí Puede, tampoco repiten porque su formación decidió no presentar candidatura a estos comicios. Cambiar, que sí concurría, no ha conseguido representación municipal y se marchan Carmen García, Silvia Mellado y Pablo Malo. La cuarta componente del grupo, Pilar Novales, se queda porque encabezaba la lista de Podemos Equo.

Destacado Jorge Azcón será el alcalde de Zaragoza

Destacado La popular Emma Buj será reelegida alcaldesa de Teruel tras asegurarse el voto de Cs

Consulta aquí las últimas noticias de las elecciones municipales.