El acuerdo entre PP y Ciudadanos para que Ana Alós sea investida alcaldesa de Huesca está muy avanzado, pero todavía no se ha cerrado. La candidata no ha esperado, como dijo, a que esta negociación estuviera cerrada para reunirse con Vox, cuyo apoyo también le es necesario para sumar los 13 votos que precisa si quiere volver a estar al frente del Ayuntamiento que ya presidió entre 2011 y 2015. Por su parte, desde Cs señalan que "todo está abierto".

Alós ha hablado este jueves por la tarde con Antonio Laborda, el único representante de Vox en la nueva corporación oscense, a quien ha informado del preacuerdo alcanzado con la formación naranja. Esta, con tres de los 25 concejales, tiene la clave del gobierno municipal. Con ellos se ha reunido la candidata popular por la mañana.

Los representantes de la lista que encabeza José Luis Cadena no han acudido al encuentro entre PP y Vox, algo que ha molestado al partido de Santiago Abascal. "Parece que Cs no quiera sentarse con nosotros", ha comentado Laborda. Estos roces podrían dificultar ese apoyo que necesita Alós para ser alcaldesa.

En cuanto al contenido del principio de acuerdo entre PP y Cs, el concejal electo de Vox ha señalado que "se trata de unas líneas básicas y unas nos parecen bien y otras no tanto". No obstante ha reconocido que no les faltará flexibilidad a la hora de negociar porque su objetivo es impedir que la izquierda gobierne en Huesca. Entre las cuestiones que no comparten ni asumen está el Estado de las Autonomías y las políticas de violencia de género y de defensa del colectivo LGTBI. No obstante, ha apuntado que se trata de consideraciones que no hay por qué abordar en la política local.

Laborda no ha precisado si la candidata del PP a la alcaldía les ha planteado un simple respaldo para la investidura o un pacto de gobierno. Tampoco ha manifestado la decisión final de su partido ni si habrá o no más encuentros entre ambas formaciones en las horas que quedan hasta el pleno de constitución del Ayuntamiento (15 de junio a las 12.00). "Alós nos ha dicho que nos tendrá informado del desarrollo de la negociación (con Cs)", ha añadido. Por su parte, la líder del PP ha manifestado que "la reunión ha ido bien y a tomarse hasta mañana para decidir, pero ha habido buena sintonía"

Mientras, el candidato del PSOE y alcalde saliente, Luis Felipe, se mantiene a la expectativa. De momento, solo ha mantenido con Cs un encuentro que estos calificaron de "cortesía institucional" pero que los socialistas consideran que tuvo más calado. "Siempre he dicho que hasta el último minuto en política hay tiempo para la negociación y si Cs llegar a alcanzar un acuerdo solo con el PSOE, tendríamos mayoría absoluta y el planteamiento de gobierno sería centrado y moderado", ha señalado.

Felipe ha insistido además en que si la formación naranja se decanta hacia el lado del PP, será Vox quien proporcione la mayoría absoluta y “el que decidirá presupuestos, ordenanzas y las cuestiones más importantes que afectarán a la ciudad”.