Canfranc programa 450 visitas guiadas a la Estación Internacional en julio y agosto

El Ayuntamiento de Canfranc ha elaborado un completo e intenso programa de actividades para este verano, con el objetivo de dinamizar la época estival y alargarla hasta finales de septiembre. Esto va a permitir la creación de 7 puestos de trabajo directo en la Oficina de Turismo de esta localidad y otros 5 indirectos. “Estamos logrando que el verano sea muy importante a nivel turístico, y aunque realizamos un gran esfuerzo, es lo que tenemos que hacer”, asegura el alcalde Fernando Sánchez. Toda la actividad organizada en Canfranc, junto a la de otras localidades cercanas, hace que el Valle del Aragón se convierta en un referente no sólo en turismo invernal, sino a lo largo de todo el año. “Se ha consolidado como un destino de primavera y verano muy importante”, añade el primer edil.

La Estación Internacional seguirá teniendo especial protagonismo en esta agenda veraniega y se continuarán realizando las visitas guiadas. Está previsto realizar en torno a 450 en los meses de julio y agosto, que traducido en número de visitantes, serían unas 20.000 personas. Se incorpora una visita los domingos a las 10.00 para público francés, que coincide con la llegada del autobús procedente del país vecino. Hasta ahora las visitas en francés se hacían para grupos y también con audioguías, pero al incremento de turistas franceses se ha decidido realizar una visita exclusivamente en francés.

Igualmente se contará de nuevo con las visitas teatralizadas. Debido a las obras que se están ejecutando en la fachada del edificio principal, el espectáculo de luz y sonido no está disponible, pero se está estudiando su traslado a la zona más cercana al río, aunque esto todavía no está concretado y para el verano ya no se llegará a tiempo.

La principal novedad de las actividades del verano es la incorporación de visitas al Museo del Laboratorio Subterráneo de Canfranc, ubicado en edificio exterior. Para posibilitar esto, el Ayuntamiento firmó un convenio con el consorcio del laboratorio. Esta actividad incluirá también la visita a la maqueta de la Estación de Canfranc, ubicada en el edificio de las Escuelas, y en la que además se explica el proyecto del desarrollo del Plan Parcial del entorno de la Estación. Otra de las novedades es la maqueta que la Asociación Belenista de Fraga realizó las pasadas navidades dedicada a la Estación, y que se ubica en la Torreta de Fusilería de manera permanente. Este espacio expositivo contará también con exposiciones de artistas de la zona, una forma de apoyar el arte local y la cultura desde el consistorio.

A esto se suman las ferias del Camino (27 y 28 de julio), gastronómica (24 y 25 de agosto) y el concurso de tapas con la participación de los establecimientos del municipio, sin olvidar la Recreación de la Inauguración de la Estación Internacional (el 18 de julio) o las fiestas de Canfranc Estación, entre otras actividades.

A finales de junio, Canfranc vuelve a organizar el II Torneo de Ajedrez y septiembre, mes dedicado a actividades deportivas, comenzará con las Jornadas de Escalada, continuará con la carrera Canfranc-Canfranc y terminará con el Km vertical.