López Otín presenta en Huesca su libro sobre la vida

Las casetas de la Feria del Libro de Huesca bajarán este domingo la persiana, después de diez días, con una subasta solidaria en beneficio de la asociación Autismo Huesca, la entrega de premios y una actuación musical. La plaza de López Allué bullía este sábado de actividad, con presentaciones y firmas de libros. Entre los autores destacados, el prestigioso científico de Sabiñánigo Carlos López Otín, que dio a conocer su obra ‘La vida en cuatro letras’.

En ella abre una puerta hacia sí mismo, ha dicho, pero también se pregunta de dónde viene el hombre y por qué no es feliz. Habla de las enfermedades y su curación, y de que "pese a todo el conocimiento, existe una fuerza incontrolable, el azar". Al final plantea lo que llama "una ecuación de la felicidad". "Me gustaría que evolucionemos hacia una mayor capacidad de sentir, compartir y disfrutar y no solo hacia el triunfo de la tecnología y de las máquinas, porque para eso no ha merecido la pena este largo recorrido de 3.500 millones de años, desde que empezó el amanecer de la vida en el planeta", ha declarado.

Junto a él firmaron Javier Padilla (‘A finales de enero’), Dolan Mor (‘Antología Spoon Raven’), José M. Satué (‘Sobrepuerto’), Chesús Aragüés (‘Choyas d’a Castafiore’), Juan C. Marco (‘Dixame pescá con tú’), José Solana Dueso (‘S’emboira o ziel. Balbasto 1064’), Fernando Martínez Baños (‘El coronel Rey D’Harcourt’), Carlos Tarazona (‘Pinos y penas’), Xabier Arrizzabalo (‘Enseñanzas de la Revolución rusa’) y Jorge Martínez (‘General invierno’).