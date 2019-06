Rodrigo Sorogoyen e Isabel Peña llegan al Festival de Huesca para poner en valor a los guionista

Los guionistas entraban a las galas de los premios de cine por la puerta de atrás. No pisaban la alfombra roja como los directores o actores. Ahora esto ha cambiado y el mundo del cine ha reconocido su valor, porque como dice Rodrigo Sorogoyen, "sin un buen guión no hay una buena película". El ganador del Goya a la mejor dirección por 'El Reino' ha viajado hoy a Huesca junto a la aragonesa Isabel Peña, con la que compartió el premio del cine español al mejor guión, para recibir otro galardón, el Carlos Saura, que se estrena este año con esa denominación.

Con este tándem, de lo más prometedor del actual panorama cinematrográfico español, arranca este viernes la edición número 47 del Festival Internacional de Cine de Huesca, "epicentro del mundo del cortometraje", ha señalado su director, Rubén Moreno, quien ha agradecido que Carlos Saura, nacido en Huesca, "nos haya cedido su nombre" para este premio.

Sorogoyen y Peña serán los primeros en recibirlo. "Es un honor", ha dicho él, y más si es de la mano "del maestro'. "Me ilusiona, como aragonesa, que se acuerden de mí", ha comentado ella, pero sobre todo por su admiración a Carlos Saura. Además, está el aliciente añadido de que podrá reencontrarse con su familia oscense, sus tíos y sus primos.

NOTICIAS RELACIONADAS El Festival de Cine de Huesca extiende su alfombra roja

El realizador habló de su trabajo a cuatro manos en los guiones, desde hace nueve años, y de sus proyectos de futuro. Uno "muy especial" es el largometraje 'Madre', y además están inmersos en la grabación de una serie para la plataforma Moviestar, "un proyecto mastodóntico", centrada en un equipo de policías antidisturbios.

"Madre" es el corto que le valió al realizador una candidatura a los Óscar y que ahora, junto a la guionista, están convirtiendo en un largometraje sobre el que hay una gran expectación. El público de la gala de esta noche podrá ver un adelanto de 5 minutos. El corto se inicia con una llamada telefónica de un niño de 6 años a su madre desde una playa perdido sin su padre, y es el arranque de la película, con la mujer, ya pasado un tiempo, en la playa donde desapareció el niño.

Sorogoyen y Peña en la rueda de prensa en la Diputación. Rafael Gobantes

Sorogoten la ha definido como una historia "de esperanza, de luz, que huye de la oscuridad de las anteriores". Para Peña, es "la parte más interesante es que no es un thriller", como sus anteriores trabajos.

Ambos están muy ligados al mundo del cortometraje, formato con el que debutaron (esta noche en la gala se podrá ver uno de cada uno) y al que han regresado, como ha destacado Moreno, quien se confiesa un fan de la pareja y sobre todo de su película 'Stockholm, primera financiada por el sistema de micromecenazgo ganadora de un Goya. "Es la que más he hecho ver a la gente', ha dicho.

NOTICIAS RELACIONADAS El camino hacia los Óscar empieza en las pantallas del Festival de Cine de Huesca

Pero sobre todo han puesto en valor a los guionistas, "una figura oculta, denostada, principalmente en España, porque en Estados Unidos sí ha habido un culto al guionista. Se está empezando a considerar, y un ejemplo es este premio", ha comentado Sorogoyen. El realizador ha reconocido que en su caso las cosas han cambiado para bien después de los numerosos reconocimientos. "Si yo digo que me ha costado mucho hacer películas es mentira. Me consta que es muy difícil levantarlas, hay directores con mucho talento que no lo consiguen", ha declarado. Pero no todo es azar y buena suerte, también hay detrás "buenas decisiones".

Y sobre el trabajo en equipo, para Isabel Peña es "superdivertido". La primera fase consiste en hablar mucho del tema, "sin ordenador", y cuando la estructura está clara, han explicado, se dividen el guión al 50%, para luego intercambiarlo "hasta la saciedad". "Y cuanto más desacuerdo haya, mejor".

En la gala de esta noche no serán los únicos protagonistas. Junto a ellos y a Carlos Saura, desfilará por la alfombra roja del Olimpia Enrique Cerezo, al que se entrega el premio Pepe Escriche como presidente de Egeda, entidad de gestión de los derechos de producción audiovisual. También estarán las actrices Itziar Miranda y Marta Nieto, protagonista de 'Madre'. Durante la misma se proyectarán dos cortos firmados por Sorogoyen ('El iluso') y Peña ('Martina y la luna') y se presentarán en exclusiva 5 minutos del largometraje 'Madre', dirigido por él y con guión de ambos, cuyo estreno está previsto para este otoño.