El teatro inclusivo de Imaginaria cosecha el aplauso unánime del público de Binéfar

“Me gusta mucho hacer teatro. Me divierto y me da felicidad”. Así definía Dani Mateos, vecino de Monzón con discapacidad intelectual de 32 años, su experiencia sobre las tablas en el VII Festival de Títeres e Imagen en Movimiento, Imaginaria, que se celebra hasta el domingo 9 en la localidad binefarense, organizado por el Ayuntamiento. Dani Mateos es uno de los usuarios del Centro Ocupacional Nazaret que gestiona Cáritas Diocesana Barbastro – Monzón en Binéfar y que desde hace siete años interpretan una función en el festival, coordinada por el área de Juventud del Ayuntamiento binefarense.

Dani, junto a una quincena de actores de Nazaret, son habituales de la programación de Imaginaria desde su origen, y en la segunda jornada del festival fueron los rotundos protagonistas al poner en escena su séptima obra titulada ‘El árbol grande que creció’. Una historia de superación personal, de autoconocimiento y de aceptación que entronca con la esencia de Imaginaria: ofrecer espectáculos que conmuevan al público y les transforme.

“Me gusta ensayar y actuar con mis compañeros –cuenta-. Llevo siete años haciendo teatro. Esta obra la llevamos haciendo desde hace meses y me gusta hacer de todo y mostrarla al público en este festival. Para mí Imaginaria es una alegría, viene un montón de gente a vernos y nosotros también vamos a ver a otros espectáculos”.

Dani representó el papel de Sol y de zorro en una obra ambientada en un jardín y que cuenta la historia de un gran árbol rodeado de árboles frutales que considera que no sirve para nada. Son los habitantes de este espacio natural quienes le muestran que ofrece cobijo en invierno, sombra en verano y con sus ramas embellece el paraje.

Su compañera Gema Bardají de 25 años, que tiene síndrome de Down, desempeñó el papel de pájaro. Vecina de Tamarite de Litera lleva cuatro años haciendo teatro y ya sabe lo que son las mieles del éxito. La Fundación Coca Cola le concedió el premio nacional a la mejor actriz por su papel protagonista en la obra ‘El fantasma de la ópera’ que interpretó con el Colegio de Educación Especial ‘La Alegría’. “El teatro es mi vida. Para mí es un orgullo tener estos maestros y compañeros. Haciendo teatro me emociono, me hace llorar pero también me gusta. La obra de Imaginaria se la dedico a mi abuela, que es lo que más quiero y está en el cielo, y también a mis sobrinos”, explicaba.

Tanto Gema como Dani tuvieron palabras de elogio para la autora de la obra y directora de los ensayos, la técnica del área de Juventud del Ayuntamiento de Binéfar, Ainhoa Casabón, así como a la monitora de tiempo libre María Isabal. La autora de la obra y coordinadora de la actividad, Ainhoa Casabón, destaca la “emoción” que supone trabajar con este colectivo de capacidades distintas. “Te aportan mucho y trabajar con ellos es muy emocionante. Ves lo mucho que disfrutan y la gran motivación que les generan los aplausos del público. Llevamos desde el primer año trabajando en Imaginaria y cuesta encontrar algo novedoso para sorprender al público, pero con estos jóvenes es muy fácil trabajar”, cuenta. La obra quiere transmitir un mensaje de normalización de la discapacidad: “Hay que conocerse a sí mismo y ser lo que uno es realmente y no lo que los demás quieren que seas”, cuenta su autora.

La responsable del Centro Ocupacional Nazaret, Mapi Bona, considera que obras como la representada este martes en Imaginaria aportan “una dosis de autoestima increíble” a este colectivos de personas con discapacidad intelectual. “Sienten que están creando algo y luego ven el resultado con un teatro lleno de público. Tienen un nivel de exigencia muy alto y ponen mucha emoción en todos los ensayos, por lo que recibir las felicitaciones del público les dan mucha autoestima”, explica.

La segunda jornada de Imaginaria tuvo a los niños como protagonistas. Por la mañana Los Titiriteros de Binéfar llevaron al colegio Víctor Mendoza la obra ‘La boca del Lobo’. Y por la tarde, en el Centro Juvenil se desarrollaron dos talleres sobre teatro de sombras con cabezudos y siluetas articuladas, a cargo de la compañía asturiana Luz, micro y punto.

El público adulto disfrutó de la citada obra de teatro inclusivo ‘El árbol grande que creció’ . Asimismo, por la noche estaba previsto el primer pase de cortometrajes del festival con la proyección de cintas del Certamen Internacional de Cortometrajes Ciudad de Soria, SOIFF.

PROGRAMA

MIÉRCOLES 5 JUNIO

09:30 h. y 11:00 h. Teatro Municipal Los Titiriteros de Binéfar. Veoleo de Teatro Arbolé.

17:00 h. Residencia Comarcal de la Tercera Edad. El mundo de Dondo de Compañía Julia Sigliano.

19:00 h. Sala de Exposiciones del Ayuntamiento de Binéfar. Visita guiada exposición El Juego y los Títeres + visita taller de los Titiriteros de Binéfar guiado por Los Titiriteros de Binéfar.

20:00 h. A.C.R. Binéfar 77. Años luz de Luz, Micro y Punto.

22:30 h. Pub Tao. Selección de cortometrajes internacionales de animación para adultos. En colaboración con La Boca Erótica (Festival Internacional de Cine de temática sexual)

JUEVES 6 JUNIO

09:30 h. y 11:00 h. Teatro Municipal Los Titiriteros de Binéfar. Superhéroe de El Perro Azul Teatro.

18:00 h. Escuela de Educación Infantil Municipal Concepción Bañeres. La luna sabe a nueces de Títeres de la tía Elena.

19:00 h. Sede de la Comunidad General de Regantes del Canal de Aragón y Cataluña. Conferencia - Espectáculo. Nunca hubo compositoras de Maríaconfussion.

20:00 h. Teatro Municipal Los Titiriteros de Binéfar. Superhéroe de El perro Azul Teatro.

22:30 h. Calle Industria. Selección de cortometrajes de animación para adultos. En colaboración con Autour de Minuit.

VIERNES 7 JUNIO

09:30 h. y 11:00 h. Hall del Recinto Ferial. Amor oscuro [Sonetos] de Viridiana Centro de Producción Teatral

18:00 h. Salón de Actos del Ayuntamiento de Binéfar. La linterna mágica de PAI

19:00 h. Teatro Municipal Los Titiriteros de Binéfar. Los cuervos no se peinan de Peloponeso y Mon Teatro

20:00 h. Plaza de España. Rojo estándar de LaNördika

22:00 h. Hall del Recinto Ferial. Amor oscuro [Sonetos] de Viridiana Centro de Producción Teatral

23:30 h. Plaza Padre Llanas. Producción especial. Teresa Vilaplana "Binéfar en la memoria: Remembranzas"

SÁBADO 8 JUNIO

De 11:30 h. a 14:00 h. y de 17:30 h. a 20:00 h. Plaza de España. Feria de los inventos de Civi-Civiac Producciones

12:00 h. Iglesia San Antonio (salida). Trashumancia de Xip Xap

18:00 h. Teatro Municipal Los Titiriteros de Binéfar. La niña azul de Zazurca Artes Escénicas

19:00 h. Hall del Recinto Ferial. Omino (El hombre de la lluvia) de Studio Ta-daa!