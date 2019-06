Alós abre negociaciones formales con Cs y Vox para recuperar la alcaldía de Huesca

A diez días de que se constituyan los ayuntamientos, la candidata del PP, Ana Alós, ha movido ficha la primera para intentar recuperar la alcaldía de Huesca, que ha estado los últimos cuatro años en manos del PSOE, y ha abierto negociaciones formales tanto con Ciudadanos como con Vox. Con los 9 ediles que obtuvo en las elecciones, la popular necesita sí o sí el voto de ambos partidos, que suman 4 concejales (3 de Cs y 1 de Vox) para ser investida, ya que el socialista Luis Felipe fue el más votado, pasando de 8 a 10 ediles tras obtener el 33% de los sufragios, y en caso de empate -siempre y cuando Con Huesca Podemos Equo le apoyara-, mantendría el bastón de mando.

Tras el acercamiento de PP y Cs para un posible pacto en el Gobierno de Aragón, sus homólogos municipales también van a intentar seguir la misma línea. La prueba de ello es que Ana Alós y el cabeza de lista de la formación naranja a la alcaldía de Huesca, José Luis Cadena, van a celebrar este jueves la primera reunión formal. Será a las 11.30 en el hotel Abba Huesca y tras ella, ambos candidatos realizarán declaraciones ante los medios.

Ana Alós ha explicado que ya han estado "comparando" los programas de ambos partidos y que espera alcanzar en el encuentro de este jueves una "propuesta conjunta" que le garantice los tres votos de Cs en la investidura del próximo 15 de junio. Y se ha mostrado convencida de que "no habrá problemas" para llegar a un acuerdo.

A este respecto, José Luis Cadena también confía en que esta reunión sirva para "acercar posturas" con el programa del PP, al que considera su opción "preferente" de gobierno. No obstante, tampoco "descarta" hablar posteriormente con el PSOE, que también confía en lograr su apoyo para repetir cuatro años más al frente de la alcaldía oscense.

La líder del PP ha asegurado, por otra parte, que su prioridad es alcanzar un pacto con Ciudadanos y que posteriormente abordará el posible apoyo de Vox. Sin embargo, Antonio Laborda, el único concejal de la formación verde, que ha entrado por primera vez en la Corporación municipal, ha reconocido que este mismo miércoles ha recibido una llamada telefónica de Ana Alós para abrir también negociaciones de cara a esa investidura.

Laborda ha asegurado que se ha comprometido ante la candidata popular a hacerle llegar este jueves o viernes una lista con sus propuestas. Ha admitido que están dispuestos a apoyar una fórmula de centroderecha que "saque" a la izquierda del gobierno municipal, pero también ha dejado claro que no van a dar su respaldo "así por así" y ha insistido, una vez más, en que no van a ser "comparsa de nadie" y que se tendrán que sentar a negociar. Por ello, espera que el PP acepte sus condiciones y también exigirá a Alós que rectifique unas recientes declaraciones en las que acusaba a Vox de ir en contra de los derechos de las mujeres, "porque no es cierto", ha subrayado el representante de Vox.

Mientras tanto, Luis Felipe, que ha estado a la espera de los movimientos del PSOE a nivel regional para poder convocar una reunión formal con José Luis Cadena, estará muy pendiente del resultado de estos encuentros entre PP, Cs y Vox. En su caso, sigue apostando por un gobierno de coalición con Ciudadanos, con cuyos concejales mantiene una "buena relación personal y política porque siempre han tenido una postura muy constructiva en la ciudad y por tanto no es difícil llevarse bien". De hecho, Cadena aceptó la encomienda para gestionar el Proyecto Intercambios Huesca-Europa. Con todo, el líder socialista también ha reconocido que pese a ser la fuerza más votada "al final gobierna quien gana mayorías en un pleno".