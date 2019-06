Fomento licita las obras de la variante de Sabiñánigo por 91,6 millones de euros

El Ministerio de Fomento ha licitado el contrato de obras de la variante de Sabiñanigo de la A‑23 por 91,67 millones de euros. Pese a ello, fuentes de la Intervención del Estado han asegurado que no se podrá adjudicar mientras no haya un nuevo Presupuesto ya que actualmente está prorrogado el de 2018. El Ministerio ya aceleró hace unas semanas las expropiaciones para construir esta circunvalación, ya que la Declaración de Impacto Ambiental le obliga a iniciar las obras antes de final de año para que no caduque.

Es un tramo de 8,6 kilómetros que discurrirá por la zona noroeste como variante de la N-330, que quedará como vía de servicio. Además, se actuará en varias intersecciones de la nacional para convertirlas en glorietas en los cruces de Sardas y de Aurín y en otra más al norte. Incluye un viaducto de 936 metros sobre los ríos Gállego y Aurín, con vanos de luces importantes para garantizar la mínima afección y máxima permeabilidad.

La variante se localiza íntegramente en el término municipal de Sabiñánigo, avanzando en sentido Noroeste como variante de la carretera N-330, por el exterior del vertedero de Sardas y del núcleo de Aurín.

La actual N-330 quedará como vía de servicio, actuando sobre la misma en varias de sus intersecciones para convertirlas en glorietas cerradas: El trazado de la variante incluye tres enlaces: Enlace de Sabiñánigo Este (p.k. 000,000 del tronco de la autovía, ya construido, únicamente se proyectan los ramales del lado Jaca), enlace con la carretera N-260 de Biescas (p.k. 4,890 del tronco de la autovía). Enlace de Sabiñánigo Oeste (p.k. 7,960 del tronco de la autovía).

Se han previsto un total de 18 estructuras, de las cuales tres son viaductos sobre ríos o vaguadas profundas y cuatro sobre arroyos de menor entidad. Cinco son pasos superiores de camino o carretera, tres son inferiores de autovía y otro paso una vía pecuaria. Dentro de ellas destaca por su importancia el viaducto sobre los ríos Gállego y Aurín.

Esta licitación se suma a la puesta en servicio, el pasado mes de marzo, de los dos tramos entre Alto de Monrepós y Lanave.