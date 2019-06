La feria referente del sector primario del Pirineo, Expoforga, abre sus puertas con éxito de público

La Feria de la Comarca de la Jacetania, Expoforga, vuelve a convertirse en el punto de encuentro del sector primario, un lugar donde cambiar impresiones y conocer nuevas maneras de innovar. La 31 edición ha abierto sus puertas este sábado en Puente La Reina de Jaca con una buena afluencia de público desde primera hora y altas temperaturas. En esta ocasión se dan cita cerca de 80 expositores comerciales y 30 ganaderías, y Expoforga se completa con un amplio programa de actividades que se desarrollará durante este fin de semana.

"Es un lugar de encuentro para agricultores y ganaderos de la zona, en el que puedes pasar un día diferente y cambiar impresiones del propio sector”, explica el ganadero Daniel Lacasa. También "se pueden ver otras formas de trabajo y cómo innovar en tu propia explotación". Expoforga se ha convertido en una cita obligada en el calendario para el sector primario, tal y como recuerda este ganadero. Pero aunque su trayectoria es larga, siguen existiendo reivindicaciones en el sector. "La situación es complicada, pero hoy en día podemos decir que los grandes problemas que tenemos es el gran coste de producción y la baja rentabilidad que obtenemos al final por el bajo precio que tiene nuestro producto", asegura Lacasa. Bien es cierto que cuentan con una serie de ayudas, “gracias a las que vamos subsistiendo, pero son insuficientes”, añade.

En esta primera jornada ferial se han entregado los XVIII Premios Ignacio Biescas a la mejora genética, que otorga ANGRA, y que este año han recaído en los Hermanos Lázaro Diloy, ganaderos de Codos (Zaragoza), y en la Fima Ganadera (FIGAN) de la Feria de Zaragoza. Y los X Premios al Desarrollo del Esquema de selección para la mejora genética de la Raza Rasa Aragonesa que han recibido las ganaderías Pérez Ballestero S.C. de Arcos de la Salina (Teruel), Javier Yebra de Apiés (Huesca) y Enrique Sin de Antonio de Tierrantona (Huesca).

Montse Castán, presidenta de la Comarca de la Jacetania, institución que organiza este certamen, ha subrayado que es "una feria genuina, auténtica, de pequeño formato, pero que sabe recoger muy bien la idiosincrasia de lo que es este territorio en cuanto a agricultura y ganadería, y por lo tanto es algo que no podemos perder”. Reconoce que cada vez que se plantean qué hacer con la feria, se dan cuenta de que no pueden dejar de celebrarla, "y tampoco creemos que necesite una gran revolución desde dentro porque este formato funciona bien, tanto en las subastas como en el punto de encuentro de ganaderos y agricultores". Ha añadido que desde la organización, se muestran “encantados” de haber llegado hasta la 31 edición y de que siga funcionando. "No es una feria turística, pero es nuestra, que es lo importante", concluye.

La responsable de Desarrollo Territorial y Medio Natural de la Diputación Provincial de Huesca, Maribel de Pablo, ha apuntado que Expoforga "hace visible el trabajo de agricultores y ganaderos" y como se trata de un sector que tiene sus reivindicaciones "y no lo está pasando bien", ha recordado la necesidad de una reforma de la PAC, “es algo que no nos cansaremos de decir”. La conseja de Ciudadanía y Derechos Sociales, María Victoria Broto ha sido la encargada de inaugurar la feria de la Jacetania.

Entre las actividades de este sábado destaca el Master Chef Junior, con productos locales de la Jacetania, una demostración de esquileo o la presentación del libro 'Cuando los maquis. Guerrilla y pasos de frontera en el Pirineo Occidental', de Luis Pérez de Berasaluce.

Este domingo, desde las 10.00 se sucederán las actividades. Tendrán lugar las subastas nacionales de vacuno y autonómica de ovino y caprino, el plato fuerte del certamen. También se entregará el Premio Expoforga 2019 a la Asociación de Criadores de Ovino Ansotano, en reconocimiento a su labor de recuperación de una raza autóctona de la Comarca de la Jacetania. Cabe señalar que esta asociación nació en 2001 en Ansó con 1.050 animales y en la actualidad cuenta con más de 8.970 inscritos en el Libro Genealógico y 13 socios, contando con 5 jóvenes ganaderos incorporados en los últimos años.

En cuanto al programa, se presentará el libro ‘Pinos y penas’ sobre repoblaciones forestales y despoblación en la provincia de Huesca, por su autor Carlos Tarazona, tendrá lugar el XIII concurso de habilidad de tractores, el VIII encuentro de bolilleras de Puente la Reina de Jaca, una exhibición de cetrería y la actuación de Roberto Ciria y Compañía Osca, con su espectáculo de jota tradicional, cerrará el certamen.