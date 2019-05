Los paracaidistas más extremos compiten este fin de semana en Hoz de Jaca

Saltadores Base de diferentes países del mundo compiten este sábado y domingo en la I prueba del Campeonato Mundial de Salto Base EWC, que tendrá lugar en Hoz de Jaca. Se trata de una competición deportiva única y exclusiva, que en España realiza su primera parada en el mirador de Hoz de Jaca, desde donde 15 saltadores de seis nacionalidades se lanzarán al vacío y aterrizarán, tras recorrer 140 metros, en una diana flotante situada en el pantano de Búbal, para obtener la máxima puntuación y hacerse con el primer puesto del pódium de esta prueba. Las siguientes citas serán en Benidorm y Ronda.

Participarán un total de 15 saltadores expertos. “Son los mejores porque se hay una selección previa”, explica Maxim Makarou, director técnico de la competición. Llegarán procedentes de Rusia, Francia, EE. UU., Italia, Inglaterra y España. El salto base es una rama del paracaidismo, en la que se salta desde objetos fijos. En este caso, desde una plataforma que se ha colocado justo debajo del mirador de Hoz de Jaca, junto a la Tirolina del Valle de Tena. Se puntúan factores como el tiempo de caída libre sin apertura del paracaídas, que no debe exceder ciertos segundos para que no resulte demasiado peligroso, y la dirección de la apertura del paracaídas, que dependiendo de hacia donde sea les puede restar algún punto. “Hay que ser muy preciso y rápido, porque ya no se trata de segundos, sino de micro segundos”, añade Maxim. También es necesaria precisión en el aterrizaje “y los que caigan en la diana tendrá mayor puntuación”. Al ser una diana flotante, el aterrizaje es muy técnico, elevando así las exigencias necesarias para participar.

Los saltadores dependen mucho de las condiciones meteorológicas, “pero parece que este fin de semana va a hacer buen tiempo, sol y poco viento el sábado y algo de lluvia el domingo”, subraya el director técnico. Lo peor para esta competición es sin duda, el viento.

El sábado tendrán lugar las clasificaciones, con cuatro saltos por participantes, mientras que el domingo se celebrará la semifinal y final de la competición. Maxím reconoce que es muy difícil destacar a favoritos, ya que todos tienen un gran nivel. Pero basándose en saltadores que ya han participado en otras ediciones, destaca a Eder Navacerrada y al inglés Thomas Berriman. “Pero todos los años viene gente nueva, así que veremos quienes son los mejores”, añade.

Es la cuarta edición consecutiva del Campeonato Mundial de Salto Base, organizada por la productora Pixion, aunque tal y como ha recordado Esperanza López, alcaldesa de Hoz de Jaca, este tipo de competiciones se llevan celebrando en esta localidad del Alto Gállego desde 2009. La consecución de cuatro años seguidos, “es gracias a colaboradores como Tu Huesca”, añade la alcaldesa, al que se añaden otros patrocinadores y colaboradores, gracias a los cuales se puede celebrar esta prueba tan exigente y espectacular.