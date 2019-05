La temporada de verano de las piscinas municipales de Huesca comienza este sábado 1 de junio con la apertura de las instalaciones del Centro Deportivo San Jorge. El Complejo Deportivo Ruiseñor se pondrá en funcionamiento el 15 de junio y la Ciudad Deportiva Municipal José Mª Escriche lo hará el 1 de julio. El retraso en la puesta en marcha de este último recinto obedece a que todavía no han concluido las obras de renovación de las playas y del nuevo vaso pequeño, con una inversión cercana a los 300.000 euros. "Después de 30 años, era una actuación necesaria en este recinto para dar un nuevo aire a la piscina", ha explicado José Mª Romance, presidente del Patronato Municipal de Deportes.

Para compensar esta demora en la apertura, las instalaciones de San Jorge y la Ciudad Deportiva alargarán este año la temporada hasta el 8 de septiembre, mientras el C. D. Ruiseñor cerrará el 31 de agosto, como siempre. Romance ha destacado que los precios de entradas y abonos para esta campaña se mantienen con respecto al año pasado. Pueden adquirirse en el C. D. San Jorge desde el 1 de junio en horario de apertura de piscina (11.00 a 20.30) y en la Ciudad Deportiva Municipal y C. D. Ruiseñor cuando estén abiertas.

Por cuarto año consecutivo, el 24 de julio se repetirá la Fiesta Acuática en la Ciudad Deportiva, donde está previsto abrir la bibliopiscina durante ese mes las tardes de lunes a viernes, y la hemeroteca en julio y agosto.

Como cada año, tendrá lugar la programación especial 'Ven a tomar la luna', del 8 al 12 de julio, en las instalaciones del Complejo Deportivo San Jorge, que estarán abiertas hasta medianoche. "Es una iniciativa muy demandada por los oscenses, tanto por familias como por jóvenes", ha explicado Romance.

El cámpin, ubicado en el complejo deportivo de San Jorge, se abrirá en julio. Contará con un módulo de cafetería definitivo, de unos 60 metros cuadrados y con un porche, que podrán utilizar también los usuarios de las piscinas.

Inscripción para las Actividades Deportivas

Por otra parte, desde el 3 al 6 de junio estará abierta la inscripción para las Actividades Deportivas Municipales de Verano, que ofertan más de 700 plazas en ocho modalidades (tenis, pádel, natación, bádminton, pilates, aguagym, tachí-chi kung y gimnasia para mayores). La inscripción puede realizarse en la web municipal y en las oficinas del Patronato Municipal de Deportes.