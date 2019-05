PSOE y PP negociarán con Ciudadanos para conseguir la llave de la alcaldía

Las cartas ya están repartidas y empieza la partida. En el Ayuntamiento de Huesca, Ciudadanos tiene la llave, no tanto la que decidirá la alcaldía como la que garantizaría un gobierno estable. El apoyo de los tres concejales, uno más que en 2015, conseguidos por el partido naranja, supondría un gobierno sin sobresaltos a la izquierda o a la derecha.

Corresponde al PSOE, como lista más votada (10 concejales), dar el primer paso para llegar a un acuerdo. "Ese es el mandato de los electores, que han incrementado su respaldo a los socialistas con dos representantes más que en 2015", apunta Luis Felipe. Este movimiento para revalidar la alcaldía tiene una única dirección y es hacia Cs, ya que a su izquierda solo está la plataforma Con Huesca Podemos Equo, que con dos ediles no es suficiente para sumar la mayoría.

El candidato socialista, Luis Felipe, descarta iniciar conversaciones con PP y Vox. Según dijo, también cabe la posibilidad de que se permita gobernar a la lista más votada. No obstante, recordó que él siempre ha dicho que "gobierna quien suma, no quien gana". "He tenido que soportar durante cuatro años críticas excesivas del PP por ser alcalde al sumar una mayoría de 14 ediles y he sido un alcalde tan legítimo como cualquier otro", apuntó. En este sentido, dijo que si otra formación política obtiene más apoyos en el pleno, "lógicamente obtendrá la alcaldía".

Los populares, con Ana Alós a la cabeza, han mantenido porcentajes y concejales (9) y la candidatura que lidera Antonio Laborda se estrenará con un edil. Ella tiene una sola alternativa, la de conseguir el respaldo de Ciudadanos. Es la única opción que contempla la candidata, que ya ostentó la alcaldía entre 2011 y 2015. Asegurado este respaldo, correspondería a Vox decidir si se suma o no a ese acuerdo.

PP y Podemos

Alós está dispuesta a negociar el día a día del Ayuntamiento porque "hay otra fuerza política, como es Podemos Equo, con la que incluso se podría llegar a pactar cuestiones como la movilidad y la formación digital". "Estoy segura de que podríamos llegar a acuerdos incluso con el PSOE, si así lo quisieran", añadió.

El candidato de Ciudadanos, José Luis Cadena, comentó que a la hora de hablar de pactos, más de con quién, se trata de para qué. Señaló que hay dos opciones, negocien la alcaldía con PP o PSOE o que la lista más votada gobierne en minoría. "No tenemos que decirlo nosotros", manifestó. Asimismo, dijo que, si llega el momento de hablar, lo harán, pero siempre con el programa por delante porque "lo importante son los oscenses que han confiado en nosotros". Reconoció que los posibles pactos obedecerán a los acuerdos que Cs adopte en otras instituciones.

Alós se plantea dejar la corporación si no es alcaldesa

La candidata del PP al Ayuntamiento de Huesca, Ana Alós, se plantea no tomar posesión como concejala si no suma los apoyos suficientes para obtener la alcaldía, algo que solo puede ocurrir si logra el respaldo de Ciudadanos y Vox se abstiene o también la secunda en la sesión de investidura. En el caso contrario, es probable que haga lo mismo que hace tres años, renunciar a su puesto en la corporación oscense y dedicarse en exclusiva al Senado.

Alós dijo este lunes que encabezó la lista del PP "para ser alcaldesa, para trabajar cuatro años en proyectos de futuro y si no es así, veremos". Insistió en que aún no lo tiene decidido pero dejó claro que no descarta "pasar página de la vida municipal" si no gobierna. En 2015, tras cuatro años de alcaldesa, pasó a la oposición pero fue elegida diputada al Congreso y en enero de 2016 anunció que renunciaba a la concejalía al no poder compatibilizar ambos cargos.