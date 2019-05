Ana Alós se plantea dejar el Ayuntamiento de Huesca si no consigue ser alcaldesa

La candidata del PP al Ayuntamiento de Huesca, Ana Alós, se plantea no tomar posesión como concejala si no consigue reunir los apoyos suficientes para obtener la alcaldía, algo que solo puede ocurrir si logra el apoyo de los tres concejales de Ciudadanos y Vox se abstiene o también la respalda en la sesión de investidura. En el caso contrario, es bastante probable que la número uno de la lista popular haga lo mismo que hace tres años, renunciar a su puesto en la corporación oscense y dedicarse en exclusiva al Senado.

Este mismo lunes, pocas horas después de finalizar el escrutinio que ha otorgado a los populares nueve de los 25 ediles del Ayuntamiento de Huesca, Alós ha señalado: "Me plantee este reto para ser alcaldesa, para trabajar cuatro años en proyectos de futuro y si no es así, veremos". Ha insistido en que no lo tienen decidido todavía pero también ha dejado claro que no descarta "pasar página de la vida municipal si no no soy alcaldesa".

Pude que sea la última, pero no es la primera vez que Alós opta por dejar el Ayuntamiento al no conseguir formar gobierno. En 2015, tras ostentar la alcaldía el mandato anterior, la edil encabezó la lista más votada, también con nueve concejales. Un pacto del PSOE con Cambiar y Aragón Si Puede dio a Luis Felipe el bastón de mando de la corporación. En las elecciones de diciembre de ese mismo año salió elegida diputada al Congreso por la provincia de Huesca.

En enero de 2016, anunció que presentaría su renuncia como concejal al no poder compatibilizar los dos cargos. No obstante, cuando su partido decidió que ella sería la candidata a la alcaldía oscense, señaló que en el caso de seguir en Congreso y quedar al frente del gobierno local compaginaría ambas responsabilidades.