'Compartir y convivir', IV Jornada de sensibilización de Down Huesca

'Compartir y convivir', este es el lema con el que este año se presentan las IV Jornadas de sensibilización de la asociación Down Huesca, en colaboración con el Ayuntamiento de Binéfar.

La jornada ha comenzado con un encuentro en el Centro Joven de con los alumnos del IES Sierra San Quílez y con los del colegio Víctor Mendoza al que han asistido también el alcalde Alfonso Adán, el concejal de Educación y Cultura, Juan Carlos García, de Bienestar Social, Carlos Arroyo, y de Juventud, Teresa Pallás. En el encuentro, el vicepresidente de Down Huesca, Máximo López, y el psicólogo de la asociación, Elías Vived, han dado a conocer los proyectos en los que trabaja este colectivo desde hace años para conseguir que las personas con discapacidad intelectual puedan disfrutar de una autonomía personal en su día a día. “Binéfar es un buen ejemplo de la culminación de estos proyectos”, ha recalcado Máximo López, ya que en próximas fechas, cinco usuarios de Down Huesca vivirán en un piso de vida independiente, como los cuatro pisos que la asociación ya tiene en la capital altoaragonesa y donde viven doce jóvenes. Cuatro de esos usuarios están trabajando desde hace varios meses en la empresa Aviagen en San Esteban de Litera. Y una quinta ha empezado a trabajar desde hace unas semanas en el Hotel Ciudad de Binéfar, dentro del programa ‘Empleo con apoyo’, que de forma pionera lleva a cabo la asociación también en otras localidades como Monzón, Barbastro y Huesca.

Down Huesca también es pionera en el desarrollo de la creatividad y la autoestima de estos jóvenes a través de los talleres literarios que realiza desde hace unos años. Fruto de estos talleres se han editado varios libros de narrativa y de poesía, escritos de forma individual por jóvenes con discapacidad intelectual, pero también junto a alumnos de colegios de Primaria, en un ejercicio de inclusión desde la escuela. Algunos de esos poemas se han recitado este viernes en el encuentro con los estudiantes de Primaria y Secundaria de Binéfar, pero también, en la sesión de la tarde celebrada en la Biblioteca municipal y en la que se han desarrollado talleres de creación literaria junto con los clubes de lectura de la Biblioteca y de la tercera edad. Un recital compartido de poesías y la improvisación de unos versos con unas palabras propuestas desde la biblioteca ha puesto el broche de oro a una jornada que ha permitido mostrar las capacidades y la emotividad de estos jóvenes.

La Asociación Down Huesca volverá a Binéfar en la primera quincena de junio para llevar a cabo la segunda parte de estas jornadas, ya que algunos de los escolares por problemas de agenda no han podido asistir a este encuentro.

El alcalde de Binéfar, Alfonso Adán, ha recalcado el compromiso del Ayuntamiento “por la inclusión, la diversidad, el trabajo en conjunto y por la juventud. Entre todos debemos compartir experiencias y aprender unos de otros como demuestran los centros que se han implicado con este proyecto de la asociación Down Huesca”.

Para el vicepresidente de Down Huesca, jornadas como la celebrada desde hace cuatro años en Binéfar permiten demostrar a la sociedad “que nuestros jóvenes con síndrome de Down son capaces de muchas cosas como escribir libros de poesía, novelas o sus experiencias en un piso de vida independiente. Estos jóvenes siguen escribiendo y próximamente se publicarán nuevos títulos”. El más inminente será ‘Poesías y diversidad’ escrito por 45 jóvenes de Down Huesca y 150 alumnos de Primaria y Secundaria de centros educativos de las comarcas de Monegros, La Litera, Somontano, Cinca Medio y Hoya de Huesca, y que se presentará el 19 de junio en Fonz.