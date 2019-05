La Junta Electoral anula las listas de PAR y PP en Hecho porque en las dos aparecía la misma persona

La Junta Electoral de Jaca ha anulados dos listas electorales en Hecho, la del Partido Popular y la del Partido Aragonés, porque aparecía la misma persona, Manuel Eíto Garcés, que además es independiente, y salía en las dos candidaturas como número dos. De esta manera sólo quedan dos listas a las que poder votar el próximo 26 de mayo en esta localidad de la Comarca de la Jacetania, PSOE y CHA. Tanto el PAR como el PP reclamaron en tiempo y forma para poder modificar las listas y que sus partidos tuvieran representación en esta localidad, pero estas reclamaciones no fueron admitidas. Así que han llegado al Tribunal Constitucional, donde no han recibido respuesta y finalmente las dos han sido anuladas.

Tras la publicación en el BOPH de las listas definitivas y tener conocimiento del error, ambos partidos presentaron alegaciones para poder modificar las listas y seguir adelante. El PP presentó incluso un documento firmado por Manuel Eíto con el que renunciaba a seguir en su lista. Pero no fue admitido, al parecer, porque no se había presentado a tiempo. El PAR también intentó subsanar la situación, pero tampoco sirvió de nada. Esta formación alegó el derecho de representación del resto de la lista y aseguran que ninguna de las dos partes ha tenido “mala fe”. “Lo argumentamos todo ante el Constitucional, presentando documentos, incluso la renuncia firmada por esta persona, pero no se han pronunciado”, añaden. Para el PAR esta candidatura “era fundamental” en la Comarca de la Jacetania, porque tenían “esperanza” de lograr “un elevado número de votos” y ahora “la han tumbado”.

Por su parte el PP se ha manifestado en los mismos términos, ya que ha llevado a cabo las mismas medidas para intentar que este partido tuviera representación en Hecho. Explican que Manuel Eíto, que ya fue concejal por el PAR, les dijo que se quería presentar con el PP. Y tampoco entienden por qué finalmente se han anulado las dos listas, ya que el candidato renunció. “Es una pena porque la gente que compone la lista tenía muchas ganas de concurrir a las elecciones”, concluyen.