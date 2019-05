Reclaman que el Archivo General de Aragón se ubique en el antiguo Seminario

La Federación Española de Asociaciones de Archiveros, Bibliotecarios, Arqueólogos, Museólogos y Documentalistas, Anabad, ha hecho suyo el manifiesto firmado por una treintena de archiveros aragoneses que reclaman el cumplimiento de la Proposición no de Ley 12/19, que insta al Gobierno de Aragón a tomar las medidas oportunas y habilitar las partidas presupuestarias necesarias para hacer realidad la creación del Archivo General de Aragón, AGA. El Colectivo Ciudadano de Huesca, por su parte, suscribe en su integridad la solicitud de creación del archivo y reitera la idoneidad de ubicarlo en las dependencias del antiguo Seminario Conciliar.

Profesionales de los archivos aragoneses, entre los cuales se encuentran directores de los archivos históricos provinciales, municipales, comarcales, diputaciones y universitarios reclaman un plan de actuación que posibilite la protección del patrimonio documental en las condiciones adecuadas y propicie al tiempo la resolución del problema que plantea en la actualidad el almacenamiento de fondos en el Archivo Histórico de Zaragoza y otras instancias igualmente provisionales.

"El Archivo General de Aragón -dicen los firmantes-, creado por la Ley en 1986, no existe. No hay edificio, no hay personal, no hay instalaciones. Y, por lo tanto, no cumple las funciones (artículo 20 de la Ley 6/1986, de Archivos de Aragón) de recoger, instalar, conservar y difundir la documentación de las instituciones propias de la Comunidad Autónoma, la documentación histórica relativa a Aragón y los fondos documentales históricos que le sean donados o entregados en depósito y aquéllos otros que no estén debidamente protegidos".

NOTICIAS RELACIONADAS Declarada BIC la iglesia del Seminario de Huesca

Razones de carácter técnico, patrimonial y de responsabilidad cívica han llevado al Colectivo Ciudadano a solicitar la protección integral del antiguo conjunto del Seminario frente a los proyectos municipales que abogan por la demolición de buena parte de su estructura. La Consejería de Cultura, a través de la Dirección General de Patrimonio, ha considerado la catalogación de la iglesia, los muros colindantes con la plaza de la Universidad y General Alsina, además de los porticados en el segundo patio interior.

Estas resoluciones se consideran insuficientes y están recurridas por el mismo Colectivo. Según este colectivo, las características del inmueble, situado en un solar de 6.500 m2 con una superficie construida de 9.250 m2, propician la ubicación en el mismo del AGA .

La Asociación Cultural Colectivo Ciudadano de Huesca llama a la sensibilidad y responsabilidad de los partidos políticos altoaragoneses, para que incorporen en sus programas electorales lo que los archiveros consideran "el cumplimiento de una reivindicación pendiente de la sociedad aragonesa desde hace más de 30 años". Asimismo, entiende que sería "un acto de justicia, que también marcaría un hito en la descentralización administrativa y política, y revitalizaría un inmueble histórico de la ciudad en una zona necesitada de recursos para atraer población"