"Ingenieros, encuentras muchos, pero titulados cualificados de FP, muy pocos". Esta es la reflexión en la que coinciden la gran mayoría de las 28 empresas que han acudido este miércoles a la invitación del CPIFP Pirámide de Huesca para participar en la I Feria de Empleo. Una iniciativa que buscaba, por un lado, que los alumnos tuvieran un primer acercamiento al mundo laboral pero, sobre todo, visibilizar la necesidad de incrementar el número de estudiantes de Formación Profesional "porque muchas empresas se nos quejan de que no pueden crecer porque no tienen personal cualificado", ha explicado la directora del centro, Sonia Gil, para quien esta primera edición ha superado todas sus expectativas.

Entre las empresas que han montado expositor han estado algunas de las más potentes de la provincia y que buscan trabajadores de las siete familias profesionales que se imparten en el CPIFP Pirámide: Instalación y mantenimiento, Química, Electricidad y Electrónica, Edificación y Obra Civil, Energía y Agua, Actividades Físicas y Deportivas, y Comercio y Márquetin. Sonia Gil ha asegurado que la falta de oferta afecta a casi todas estas familias, pero especialmente a las de la rama industrial. "Las empresas nos llaman pero no tenemos gente que ofertarles", lamenta. En su caso, cuentan con unos 300 alumnos, pero disponen de espacio suficiente para duplicar ese número.

A la feria ha acudido, Litera Meat, del Grupo Pini, que está ultimando la puesta en marcha de un macro matadero de porcino en Binéfar que en una primera fase espera contratar a 800 trabajadores. En este caso, su interés por acudir a la convocatoria del CPIFP Pirámide es captar a titulados para poder incorporarse al "numeroso equipo" que van a necesitar para el mantenimiento de todas las instalaciones. "Como aquí hay una oferta muy amplia de FP, hemos visto que podemos ofrecer a los candidatos que terminan la formación un trabajo donde aprender y formarse y, además, con contratos indefinidos", ha explicado Mari Carmen Soler, directora de Recursos Humanos, quien ha admitido que les está costando encontrar estos perfiles de trabajadores "porque en la provincia de Huesca hay poco paro y en la zona de Binéfar todavía menos". Además, se han mostrado dispuestos a aceptar currículos "sean de mantenimiento o no, porque estamos dispuestos a darles una oportunidad a todos".

Una multinacional como Baxter (Bieffe Medital), que cuenta con una plantilla de cerca de 400 trabajadores dedicados a la fabricación de soluciones estériles intravenosas en su planta de Sabiñánigo, también ha respondido a la llamada buscando titulados en química, mecánica y electromecánica con los que iniciar una relación laboral a través de prácticas. "Nos está costando encontrar personal cualificado de mantenimiento, quizá porque están todos colocados", ha afirmado Pilar Ángel, ingeniera química de la empresa, quien también coincide en que la Formación Profesional debería estar mejor considerada "porque hay trabajo y de sobra, por lo que habría que fomentarla más que algunas carreras universitarias quizá".

También han estado presentes firmas interesadas en titulados en edificación y obra civil como Construcciones Mariano López Navarro, de Zaragoza. "Hemos querido acercarnos a los alumnos porque en nuestra empresa solemos contar con perfiles de gente bastante joven que aunque no tengan una trayectoria profesional grande, sí que vengan con una base de formación sólida sobre la que poder construir y enseñarles luego nuestra forma de trabajar, ha indicado Diego Navascués, del departamento de Recursos Humanos. Ha afirmado que con el reciente repunte del sector de la construcción tras la crisis, están aumentando el volumen de trabajo "y estamos buscando nuevos perfiles para incorporar gente al grupo y seguir creciendo". En su caso también ha reconocido que escasean los trabajadores cualificados "porque venimos de unos años en los que no se le daba tanta importancia a la formación como ahora pero es completamente necesario, si no es muy difícil que puedan llegar a tener un recorrido dentro de la empresa", ha advertido.

"Queremos seguir creciendo pero tenemos problemas para encontrar personal"

Enplater, una empresa radicada en Sariñena y dedicada a la producción de envases plásticos, también ha acudido en busca de currículos ya que desde su puesta en marcha en 2008 ha pasado de 18 a 116 trabajadores "y queremos seguir creciendo y ampliar la producción, pero el problema que tenemos es encontrar personal, ya sea cualificado o sin cualificar", ha destacado Diana Mir, responsable de Calidad. Demandan sobre todo perfiles de laboratorio, electrónica y mantenimiento "porque nos está costando encontrar por nuestra zona", ha reconocido. Y ha destacado la importancia de cambiar la imagen que tiene mucha gente aún de la Formación Profesional "porque tienen en la cabeza que lo más conveniente es estudiar una carrera, pero a la hora de insertarte en el mundo laboral, la FP es muy demanda".

Otra de las empresas participantes ha sido Gestión Residuos Huesca (Grhusa) buscando, sobre todo, titulados con perfil de electromecánico para llevar el mantenimiento de los camiones y la maquinaria y "tocar de todo", ya sea neumática, electricidad, calderería o hidráulica. Además, cuentan con una planta de separación de envases muy automatizada que requiere ese mismo perfil para encargarse de las gestiones de mantenimiento y reparaciones. "Tenemos problemas para encontrar este tipo de trabajadores. De hecho, cuando ponemos anuncios, se presenta muy poca gente o de perfiles que no se adecuan", ha admitido Jorge Mañas, responsable de equipos, quien ha valorado la necesidad de ferias como la del CPIFP para dar a conocer esta demanda y poner fin a los tópicos que se han asociado a la FP "que siempre ha estado infravalorada", ha lamentado.

"Un buen soldador puede ganar lo mismo que un ingeniero"

Una firma también oscense que no se ha querido perder esta cita ha sido Up Lifting, especializada en el desarrollo y fabricación de carretillas elevadoras y grúas de gran tonelaje. Y es que en su caso tienen muy buena experiencia con los titulados de FP tanto del Pirámide como del Montearagón ya que siete alumnos estos dos centros que empezaron haciendo prácticas de montaje y de soldadura fueron luego contratados. "Debería de dinamizarse ya desde los institutos e informar a las familias porque hay jóvenes que están muy perdidos ya que si no optan por una carrera, no saben qué hacer cuando tienen más alternativas laborales y mejores muchas veces", han subrayado Roberto Garzo y Elisa Pueyo. Y es que han asegurado que "un buen soldador hoy en día puede ganar lo mismo que un ingeniero, porque es la ley de la oferta y la demanda". Ambos han confesado, por último, estar "sorprendidos" de la respuesta a la feria "porque no es fácil reunir a empresas de tanto nivel".

La lista de empresas y entidades participantes la han completado Brilen Novapet, Rectificados CTV, Onnera Contract, Fundación para el Hidrógeno de Aragón, Polyone España, Jesfer, Grupo Otis, Talleres Gruyma, Erom (Energías Renovables, Operación y Mantenimiento), Vesta Eólica, Xeryo, Climagasby, Grupo Tatoma, M02 Ingeniería, Base Refrigeración, Electricidad Sánchez Cubero, Copiadoras Digitales Huesca, Veolia, Hozona, Centro Deportivo Alameda, Sociedad Cooperativa de Actividades Físicas y CD Peñas Oscenses.

En paralelo a la feria, también se organizaron unos talleres de química, mantenimiento o electricidad para alumnos de 4º de la ESO de los institutos de Lucas Mallada (Huesca), Almudévar y Grañén y una mesa redonda con antiguos alumnos y empresas para explicarles sus experiencias y la necesidad de estas titulaciones.

Estas son las dos últimas acciones que han impulsado desde el centro para atraer nuevos estudiantes. Pero ha habido más ya que también suelen organizar unas jornadas de divulgación en colegios con estudiantes de 6º de Primaria que incluyen talleres adaptados "para que conozcan unas profesiones distintas a las que habitualmente quieren ser todos los niños y niñas como bombero, policía o médico, y vean que igual ser mecánico o químico no es una mala opción", ha señalado la directora.

Desempleo del -5% en el sector industrial

Hasta Huesca se ha desplazado también el director general de Planificación y FP del Gobierno aragonés, Ricardo Almalé, quien ha valorado el "éxito" de la feria. "El Pirámide es el centro referente de la provincia y está muy vinculado al sector industrial que es, según hemos visto en los expositores, donde más empleo cualificado se necesita y menos demandantes hay". En este sentido, ha hecho hincapié en que hay un paro del –5% en la provincia y todos los titulados obtienen un empleo en los 6 meses siguientes a acabar el ciclo "y si hubiera un 30% más de titulados, también lo tendrían y además cualificado".

Almalé ha destacado la necesidad de visibilizar esta realidad no solo con los alumnos que ya están en los ciclos, "que ya están convencidos", sino también con otros más jóvenes. Para ello, la semana que viene empieza una ronda de visitas de empresas de toda la provincia a institutos para "despertar vocaciones de futuro" en 3º y 4º de ESO. Y es que ha lamentado que "la FP sigue siendo, en lugar de un itinerario alternativo de los grados universitarios, algo subsidiario, cuando hay más inserción neta profesional en 6 meses".