El oficio de forjador revive en Estada

Todavía hay esperanza para el gremio herrero. Así ha quedado patente este fin de semana en Estada, convertida en la gran fragua de Vulcano. Unos 65 maestros, aprendices, aficionados o escultores del hierro se han reunido en el I Encuentro Nacional de Herreros donde han intercambiado conocimientos, mostraron su arte y disfrutaron dando martillazos al yunque.

Además, deja un legado muy especial: la construcción colectiva de una escultura situada desde este domingo en la entrada del pueblo y que rinde homenaje a los hortelanos que con su trabajo permitieron acceder a la Universidad a sus hijos. "Este es el municipio de España con más carreras por metro cuadrado y ello fue posible gracias al esfuerzo de padres que trabajaron en los años 60 en la huerta", explica orgulloso Juan Antonio López ‘Chapi’, alguacil de Estada, herrero de vocación y promotor de la iniciativa. La obra alegórica lleva por título ‘Raíces’.

El encuentro comenzó el viernes y se ha prolongado hasta la tarde de este domingo, cuando se ha inaugurado la escultura y los herreros se han despedido hasta dentro de dos años, ya que la buena respuesta anima a los organizadores a pensar en un evento internacional. El alcalde José María Barfaluy se ha mostrado orgulloso por la promoción de Estada.

La actividad ha contado con la implicación vecinal y ha llenado establecimientos hosteleros de Estada, Estadilla y se ha dejado notar en Barbastro. Además ha servido para dar a conocer a vecinos y visitantes un oficio que data de la prehistoria ya que los herreros impartieron conferencias, ofrecieron talleres y mostraron obras de arte salidas del hierro fundido.

Uno de los participantes ha sido el compostelano Chago Martínez, responsable de una empresa que está restaurando los forjados de la catedral de Santiago. "Quedamos pocos en el oficio y en estos encuentros transmitimos los conocimientos entre nosotros pero también queremos mostrar al público que hay más futuro que hacer una oposición o estudiar alguna carrera. El oficio de la forja demanda mano de obra", ha afirmado.

El futuro lo encarna el zaragozano Guillermo Ferrer, que a sus 14 años fue a aprender: "Siempre me ha gustado el oficio de herrero, me parece interesante al ser una tradición muy antigua y además tiene futuro. Aquí he venido a aprender de manos expertas".