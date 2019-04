Rafael Moneo: "La obra de José Beulas tiene en el CDAN el marco que merecía"

"José Beulas me brindó la posibilidad de dejar algún rastro de mi tarea profesional en una ciudad como Huesca, donde había nacido mi madre, y de donde viene su familia altoaragonesa, Vallés, a la que me siento íntimamente ligado". De esta forma, el premiados arquitecto Rafael Moneo, ha agradecido al pintor oscense, fallecido en agosto de 2017, la oportunidad de haber podido construir el Centro de Arte y Naturaleza, donde este martes ha participado en un homenaje póstumo al artista, con motivo de la exposición ‘Beulas y la esencia del paisaje’, que se clausura el próximo 5 de mayo.

Moneo se ha mostrado satisfecho de haber contribuido "a que la obra de Beulas haya encontrado el marco que merecía". Ha declarado que no tuvo que esforzarse en convencerlo para construir el museo. Trece años después de la inauguración, se ha encontrado un edificio "enraizado en el paisaje", en parte debido a los viñedos que se plantaron y que ha podido ver crecidos.

"Me parece un espacio propicio para la exhibición de las obras de arte, y que en la arquitectura externa trata de recordar la fuerza que tiene el paisaje de esta zona media, antes de llegar a los Pirineos, en la que los Mallos de Riglos cobran una relevancia especial, a la que quiere aludir un edificio como este", ha señalado el prestigioso arquitecto.

Moneo ha participado en una mesa redonda, junto a María Dolores Jiménez Blanco, la historiadora del arte que puso la obra pictórica de Beulas en el contexto del paisaje español, moderada por Fernando Alvira, amigo de él, director del Instituto de Estudios Altoaragoneses y patrono del museo.

Para Moneo, Beulas era un hombre "entusiasta" y "trabajador", y su obra da respuesta "a una inquietud intelectual que tenían los pintores de los años 40, 50 y 60, de reencuentro con los paisajes de España".

María Dolores Jiménez Blanco ha hablado del cariño y la admiración que se profesaban los dos. Ha definido al pintor como "uno de los paisajistas más importantes de la pintura española del siglo XX", en la línea de meditar sobre la esencia misma del ser y la naturaleza españolas. La obra de sus últimos años, visible en la exposición, "es también de una fuerza impresionante y mantiene el nivel de calidad y el interés por esa forma de paisaje tan depurada como la suya".

Al acto han asistido representantes del mundo cultural de la ciudad. Entre el público ha estado la viuda de Beulas, Quimeta Camí; arquitectos y artistas de la ciudad, como Teresa Ramón; o Teresa Luesma, exdirectora del CDAN.

A preguntas de los periodistas, Rafael Moneo se ha referido a otro gran proyecto que lleva su firma en el Alto Aragón, la rehabilitación del balneario de Panticosa. "Fue una pena que la crisis no permitiera acabarla para que Panticosa cobrase la entidad soñada por sus promotores", ha declarado. No obstante, a su juicio, las obras realizadas le hicieron recobrar "un sentido" y "dejar abierto el juego" para años más propicios, aunque ya es, precisó, punto de referencia del Pirineo, y no solo turístico. "Quien vaya se encuentra con algo diferente a lo que era hace 30 años. El Panticosa de 2007-2008, cuando la crisis lo deja a medio hacer, es mucho mejor que el de 1990, que tenía el encanto de esos ambientes que uno ve con nostalgia y que remiten más a principios del siglo XX que a principios del XXI".

Moneo, que en unos días cumplirá 82 años, trabaja en la actualidad en un edificio en Berlín, un hotel en Málaga y un proyecto en la estación de Atocha relacionado con el AVE.