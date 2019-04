Polémica por los permisos para votar de los Policías Locales de Jaca

Comisiones Obreras ha calificado de “abuso” la decisión del alcalde de Jaca, Juan Manuel Ramón, de denegar el permiso a varios Policías Locales de la ciudad para ir a votar el pasado domingo en las elecciones generales. En opinión del sindicato, la decisión del primer edil jaqués vulnera el derecho a disfrutar de un permiso retribuido recogido en la normativa para poder ejercer el voto. Pero el alcalde de Jaca se justifica, y ha explicado que los Policías trabajan por turnos, de mañana, tarde y noche, y que tenían tiempo de ir a votar en sus horas libres. Y además, la plantilla de Jaca “esta justa” y no hay suficientes efectivos para conceder horas libres ese día, porque tenían que estar presentes en los colegios electorales y en la ciudad por si había algún problema.

Según explican desde CC.OO., en la resolución de Alcaldía dictada el 26 de abril, el alcalde de Jaca resuelve denegar el permiso solicitado por varios trabajadores y trabajadoras del Ayuntamiento de Jaca para poder ejercer su derecho a voto en los colegios electorales correspondientes. La razón que esgrime es la imposibilidad de conceder permiso al estar este personal de Policía Local “incluido en el operativo de colaboración con las Fuerzas de Seguridad del Estado”, y no disponer de suficientes efectivos de este cuerpo para poder sustituirlos.

Para el sindicato, esta decisión vulnera la Orden EIE/318/2019, de 21 de marzo (BOA 4-4-2019) sobre permisos retribuidos a los trabajadores que participen como electores, en función de la coincidencia de su horario de trabajo por el de la apertura de las mesas electorales. Y en el que no se establece ninguna limitación por las causas resueltas por el Alcalde.

CC.OO. denuncia asimismo, la actitud del Jefe de la Policía Local que lejos de buscar una solución a la falta de plantilla para ese día, recurriendo a servicios extraordinarios como se ha hecho en otras ocasiones, organizando el refuerzo de manera que se pudiera respetar el derecho, negociando la compensación que la Orden EIE/318/2019 recoge para el voto por correo, u otras que si se contemplan para el Cuerpo Nacional de Policía, en todo momento adoptó “una posición inflexible y autoritaria, que posteriormente, ha sido ratificada por la Resolución de Alcaldía”.

Juan Manuel Ramón ha explicado, en primer lugar que trabajan por turnos, por ejemplo el de mañana es de 6.00 a 13.30, por lo que tenían tiempo de ir a votar por la tarde y al revés los que tuvieran turno de tarde. Los agentes solicitaron permiso, que según la legislación corresponde a cualquier trabajador, pero en este caso “tenemos policías justos y no se podía conceder el permiso”. “Se les dijo que no, si entienden que tienen que cobrar las horas que las pidan, pero yo como alcalde no puedo dejar los colegios electorales sin policía cuando trabajan por turnos y tienen tiempo de ir a votar, ni la seguridad ciudadana sin agentes, porque si hay un accidente, los que están en los colegios no se pueden mover”, añade.