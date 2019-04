Identifican a tres menores como supuestos autores de las pintadas del castillo de Montearagón

La Guardia Civil de Huesca ha identificado a tres menores como supuestos autores de las pintadas vandálicas aparecidas en el castillo de Montearagón a principios de este mes de abril. Los tres jóvenes están a disposición de la Fiscalía de Menores. La investigación se abrió tras la denuncia presentada por el alcalde Quicena, municipio donde está la fortaleza románica, monumento nacional (hoy BIC) desde 1931 y que tuvo un papel clave en la formación del Reino de Aragón.

Las pintadas, en las cuales se repite las palabra 'Team wawawa', se descubrieron el día 9 de este mes y debieron realizarse después del fin de semana, cuando el monumento se iluminó de azul por el Día del Autismo. Estaban en la parte interior de la torre albarrana, en la subida a la cripta, en la muralla y junto a la torre de la cárcel. Unos dibujos iguales se hallaron en la fachada trasera del Ayuntamiento, en la valla de una casa particular y en un almacén agrícola de la localidad.

El alcalde de Quicena, Javier Belenguer, denunció lo ocurrido ante la Guardia Civil y comunicó lo que había pasado al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, propietario del monumento y que será el que decida cómo hay que proceder para limpiar las pintadas. El Ayuntamiento está dispuesto "a llegar hasta el final" para que los autores reciban un "castigo ejemplar" por atentar contra el patrimonio.

Tras la denuncia, la Benemérita inició la investigación y como resultado de las pesquisas ha identificado a tres menores como supuestos autores de los hechos. Debido a esta condición, no ha trascendido la edad, sexo o lugar de residencia de los mismos, solo que han podido ser localizados y que han pasado a disposición de la Fiscalía de Menores, que determinará las medidas que hay tomar.

El Ayuntamiento de Quicena está pendiente de la visita de los técnicos del Instituto de Patrimonio Cultural de España, al que pertenece el castillo, quienes decidirán cómo hay que eliminar las pintadas para no dañar el monumento.

Ignacio Mustienes, director de la Escuela Superior de Conservación y Restauración de Bienes Culturales de Aragón, señaló que la limpieza será "difícil" porque, aparte de que son extensas en dimensiones están hechas con espray. "Se pueden emplear varios métodos, pero lo típico de frotar con un disolvente está descartado porque se extendería más la mancha y eso supondría agravar el problema", afirmó.

En su opinión, lo más «venial» sería trabajar con tecnología láser. «Físicamente no ataca a la piedra, no hay un contacto directo. Es un haz de luz que elimina unos colores y otros no y que permite actuar sobre la finísima película de pintura salida del espray», señaló.

Precisamente, la Escuela, con el apoyo de la administración, está en proceso de adquisición de un equipo láser que sería el primero en Aragón. «Si llega rápido sería una oportunidad», comentó. Aunque una pronta intervención no minimizará los daño causados en Montearagón, Mustienes es partidario de eliminar la pintada enseguida.

El 'Team wawawa'

El acto vandálico cometido en el castillo de Montearagón provocó gran indignación, incluso al otro lado del Atlántico. Desde allí llegaron mensajes a de heraldo.es comentando que el término 'Team wawawa' hace referencia a un rapero dominicano, Rochy RD, que lo popularizó con una de sus canciones. Por extensión, se conocen por este nombre a los seguidores del cantante urbano.