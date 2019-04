El niño ahogado en Guara se quedó atrapado en una piedra

El niño de 9 años que ha muerto en la sierra de Guara falleció ahogado al quedársele atrapado un pie en una piedra cuando descendía el barranco Oscuros del Balcés, en Rodellar. Los agentes del Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (Greim) de la Guardia Civil que en la mañana de este domingo han localizado el cuerpo lo han encontrado enganchado a la piedra y han tenido que sacar de debajo del agua. El menor, de nacionalidad francesa, practicaba barranquismo junto a un grupo de adultos, todos procedentes de ese país, cuando quedó sumergido.

Este barranco, uno de los más populares del Parque Natural de la Sierra de Guara, tiene saltos, rápeles, una cascada de 7 metros y toboganes. No es muy largo, aproximadamente un kilómetro y medio, pero sí estrecho y muy angosto. Uno de los peligros del barranquismo es precisamente quedarse atrapado por una piedra o un tronco cuando se realiza un salto en un tramo que cubre, una circunstancia que ha provocado más de un accidente mortal. Además, en las actuales condiciones no es aconsejable su descenso, y menos para un niño, sin fuerza para resistirse a la corriente, han comentado varios guías de Guara consultados por este periódico, que coinciden en que es una imprudencia meterse allí, y más con un niño pequeño.

La Guardia Civil ha localizado el cadáver en torno a las 11.00 de este domingo. El rescate se había reanudado a primera hora de este domingo después de haber tenido que suspenderlo durante la noche a causa de las difíciles condiciones de la zona, ya que además de la oscuridad había mucha corriente en ese estrecho. Las lluvias de esta semana han aumentado de forma notable el caudal de los cañones del Parque Natural de la Sierra de Guara.

El aviso del suceso se recibió en la Comandancia de Huesca en torno a las ocho de la tarde del sábado. En el barranco no hay cobertura de teléfono móvil, por lo que los acompañantes tuvieron que salir de él para encontrar una zona sin sombra y pedir auxilio. No fue fácil averiguar qué había pasado, ya que ninguno de los integrantes del grupo hablaba español. Por lo que contó el padre del menor, los agentes dedujeron que se lo había llevado la corriente. No obstante, la Guardia Civil investiga ahora todas las circunstancias del suceso y redactará un atestado que enviará al juez. Una de las dudas es saber si el grupo viajaba con guía. En todo caso, no sería español.

Las intensas lluvias caídas en los últimos días tanto en el Pirineo como en esta sierra prepirenaica han aumentado de forma importante los caudales, hasta el punto de que estos días muchos guías están anulando actividades por el peligro que representa la fuerte corriente y la altura del agua.

El año pasado fallecieron tres barranquistas en la provincia de Huesca. En el primer accidente, ocurrido en el mes de mayo, un ciudadano francés de 38 años que estaba practicando rapel en el barranco de la Portiacha (Bárcabo), en la sierra de Guara, perdió la vida al caer desde 25 metros. En julio, una mujer de Santa Coloma de Gramanet de 50 años se ahogó en el barranco del río Vero (Alquézar). Al llegar a un ‘caos’ de piedras, donde se canaliza el agua y la corriente es más fuerte, se quedó atrapada, su cuerpo actuó a modo de presa y el nivel del agua fue subiendo. El último accidente mortal ocurrió en septiembre. Un joven de 26 años vecino de Tárrega (Lérida) se ahogó en el valle de Benasque al quedársele atrapado un pie en una piedra después de un salto.