Los candidatos de Huesca han dejado atrás el subidón de la campaña, muy intensa el viernes en los mítines finales, y han entrado en descompresión. El paréntesis será breve, ya que quedan pocas horas para el día decisivo. La mayoría lo emplearán para cumplir con la familia y los amigos, un tanto abandonados estos días, pero también para atender obligaciones pendientes, incluida la intendencia de la casa, y disfrutar de sus aficiones.

Mario Garcés, número uno al Congreso por el PP, no se cansa al parecer de hacer kilómetros. Tras dos semanas recorriendo la provincia, la jornada de reflexión la ha iniciado en Madrid, donde viajó el viernes para asistir al mitin final de Pablo Casado. Ha aprovechado que sus hijos están en la capital española para verlos. Tienen 22, 20 y 12 años, aunque el mediano está fuera de España. "Me los llevaré al parque y comeremos juntos", explica. Ha tenido tiempo incluso para salir a correr con el mayor. Por la tarde, aprovechará el trayecto del Ave a Zaragoza para ponerse al día y escribir los artículos que tiene pendientes para 20 Minutos, Marie Claire o The Economist. No sabe si la jornada acabará en Zaragoza o ya se subirá a Jaca, su ciudad natal. Aquí acompañará a su madre el domingo al colegio electoral (él es una del 1.342.725 personas que solicitaron el voto por correo).

Por su parte, la socialista Begoña Nasarre, aunque inicialmente tenía intención de acudir a la salida de la carretera cicloturista Orbea Monegros, finalmente ha preferido una actividad más relajada y alejada de las multitudes. Tras dos semanas de campaña, el sábado lo aprovecha para reencontrarse con sus amigos de Alcolea de Cinca, su localidad natal, y con ellos acudirá a la romería de la ermita de Chalamera. En la plaza Mayor de Alcolea de Cinca visitó el mercado de los sábados con sus amigas y pudo saludar a los vecinos tras muchos días de ausencia por la campaña. "El pueblo es el pueblo", dice, el lugar donde uno siempre se siente arropado.

El candidato de Unidas Podemos Daniel Fernández confiesa que "tengo a mis amigos abandonados", por lo que también pasará el día con ellos. Pero no se alejará totalmente de la política, porque tiene la intención de acercarse a Fraga, "igual también a Huesca", para estar cerca de la gente de los círculos de su formación política. El viernes por la noche estuvo en Zaragoza en el mitin final con Pablo Echenique. En dos semanas este madrileño afincado actualmente en Lérida y que ha vivido 10 años en Fraga ha tenido tiempo de patear la provincia. "Soy aficionado a la moto y ya la había recorrido, pero estos días he podido profundizar en su problemática", afirma.

La candidata de Ciudadanos, Lourdes Guillén, despidió la campaña en Valencia, arropando a su líder, Albert Rivera en el mitin de cierre de Valencia el viernes. Esta mañana regresaba hacia Huesca junto a la número 3 por Madrid, la oscense Sara Giménez y a la candidata a las europeas Maite Pagazaurtundúa. "Cuando llegue a Huesca me pasaré por el despacho (es abogada) para atender cosas atrasadas y luego iré a la compra porque la nevera está famélica", explica. Cenará con sus hijos, de 21, 18 y 13 años y su marido en su casa de Siétamo, e incluso es posible que acudan sus padres, "que hace 14 días que los veo". Quiere disfrutar del relax de hoy, y no pensar todavía en lo que pasará el domingo.

La candidata de Ciudadanos, Lourdes Guillén, despidió la campaña en Valencia, arropando a su líder, Albert Rivera en el mitin de cierre de Valencia el viernes. Esta mañana regresaba hacia Huesca junto a la número 3 por Madrid, la oscense Sara Giménez y a la candidata a las europeas Maite Pagazaurtundúa. "Cuando llegue a Huesca me pasaré por el despacho (es abogada) para atender cosas atrasadas y luego iré a la compra porque la nevera está famélica", explica. Cenará con sus hijos, de 21, 18 y 13 años y su marido en su casa de Siétamo, e incluso es posible que acudan sus padres, "que hace 14 días que los veo". Quiere disfrutar del relax de hoy, y no pensar todavía en lo que pasará el domingo.

Pablo Ciprés, de Vox, ha empezado el sábado en Zaragoza, en la plaza toros. Banderillero de profesión, es profesor de la Escuela Taurina de Huesca y dirigió una clase práctica toreando con los alumnos unas becerras. Aprovechará y se quedará a ver la corrida, "que torea mi amigo López Simón con el Fandi y Perera". "Hoy estoy relajado y disfrutando en una de mis plazas preferidas, con los niños", aclara. No es casual que los toros estén presentes en su jornada de reflexión "porque es lo que más me gusta", y en parte es lo que lo ha inclinado a meterse en política con la formación de Abascal. Luego regresará a su casa de Nueno con la familia.