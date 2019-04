Solidaridad y afecto en Senés de Alcubierre

Pequeño, sí; de matón, nada de nada. Uno de los tópicos que desmiente Senés de Alcubierre es el de las tiranteces con sus vecinos: se llevan de lujo con Torralba de Aragón, situada a apenas 4 kilómetros al norte. Allí reside, de hecho, la alcaldesa de Senés, Pilar Allúe, que culmina ahora su segunda legislatura en el cargo. “Es el municipio más pequeño de la comarca de Los Monegros, pero solidario y unido como pocos; para mí es un orgullo servir al pueblo. Soy contable en una empresa de Huesca, me desplazo allá todos los días y tengo media hora de ruta desde Torralba, donde vivo”.

El censo de Senés dificulta el mantenimiento de servicios como la panadería, la farmacia o un bar, pero sus vecinos se apañan. “Nos traen el pan –explica Pilar– y los medicamentos los jueves cuando se marcha el médico; no hay bar, pero sí un club social muy arreglado con tres llaves. El que viene se sirve, paga y recoge. La escolarización es en Tardienta; tenemos poquitos niños y los recogen aquí. El fuerte del pueblo es el campo, agricultura y ganadería; lo que más tenemos es cereal, sobre todo maíz, cebada y trigo, además de guisante y almendra. La ganadería es sobre todo de cerdo de engorde, intensiva, y hay una explotación de terneros”.

Pilar explica que lo de ser los más pequeños de Los Monegros no afecta a Senés en cuanto a servicios de la comarca, desde control de plagas a basuras o valoración del agua de boca. “Para que cambie el panorama tendría que haber alternativas laborales, claro; ahí necesitamos apoyos institucionales más allá del municipio. A partir del segundo semestre del año, gracias a Embou, tendremos 30 megas de conectividad en internet, algo que resolverá muchos problemas de comunicación”.

Pilar recalca que el afecto con los pueblos vecinos es sólido. “Con Torralba nos invitamos a las fiestas, armamos cenas… nunca ha habido riñas. Compartimos secretaria con ellos y Robres, además. En Robres destaca la actividad teatral, conocida en toda España; Severo Acín, ganadero de Senés, estuvo llevándolos de gira durante varios años como conductor”.

Severo cambió de rumbo laboral hace dos años y medio. “Tenía terreno en Senés y hace dos años y medio monté una granja de cerdos, después de años de autónomo con la furgoneta. Es un trabajo de todos los días, pero al final tengo más calidad de vida y no soy esclavo de jefes ni horarios, me organizo mi tiempo. Y reivindico mi sector; si se hacen las cosas bien, reguladas, lo que parece un problema puede ser una ventaja”.

Ana Salcedo, Adolfo Martínez y su hija adolescente Noelia viven en Huesca. Adolfo tiene hondas raíces en el pueblo por vía materna, y Ana quería desde siempre tener casa en un pueblo, así que lo más lógico para ellos fue buscarla en Senés; la levantaron hace cinco años. “Queríamos tener base aquí –explican Ana y Adolfo– y venimos los fines de semana y las vacaciones, esta tranquilidad es un regalo”. Noelia va más allá. “Para mí es un paraíso; aquí desconecto, disfruto todo, desde oír cantar a los pájaros a pasear”.

Las fiestas locales son el 24 de agosto en honor al patrón, San Bartolomé; el 20 de enero llega San Fabián. “La tradición manda que los hombres vayan por leña al campo en la mañana; comen allá y luego la bajan al pueblo, para la hoguera por la noche. Por otro lado, nuestra Asociación Cultural La Escarigüela se encarga de juntarnos al menos una vez cada dos meses para armar actividades”.

Deporte y autismo

Severo Acín organizó en 2011 la primera BTT contra el Autismo en Senés. Hubo seis ediciones, hasta 2016. Para Severo fue un empeño de corazón. “Con mi hijo Samuel pasé por un episodio muy desagradable en Huesca por un empujón con otro niño, cuyo padre me dijo poco menos que tenía que tenerlo encerrado; ahí entendí que mucha gente no sabía lo que era esta condición. Yo mismo, hasta que lo viví en casa, tampoco sabía mucho; duele que miren a tu hijo como un bicho raro. Empecé a darle vueltas a hacer algo para visibilizar el autismo y pensé en una actividad deportiva, por afición a la bici y al monte. Iba a ser algo de una vez, pero el ayuntamiento y todos los vecinos se volcaron; funcionó muy bien cinco años, pero el sexto no teníamos mucha gente y en 2017 ya no se hizo. Pensamos en algo nuevo para retomar el empeño”.

En datos

Comarca: Los Monegros.

Población: 41.

Distancia a Huesca, su capital de provincia: 29 km.

Los imprescindibles

La parroquia

Iglesia de San Bartolomé, gótico tardío aragonés, primeras noticias documentales en enero de 1104. Construcción de la actual iglesia data del siglo XVI y se reformó en el XVIII.

La Escarigüela

Barranco local muy bonito, cercano al pueblo, que Senés comparte con la vecina Torralba de Aragón (de Torralba por arriba, de Senés abajo) y que da nombre a la Asociación Cultural de Senés, con casi 100 socios.

La profesora más querida

Doña Elisa Boned, maestra local a mediados del pasado siglo, se casó con un mozo del pueblo; se le recuerda con mucho cariño en Senés. Aquí daba clase a chicos y chicas mezclados, hecho pionero. Era familia de los Acín.