Mariano Camarón: "Por mucho wifi o domótica que haya, se necesitan electricistas"

Aragón duplicó el número de medallas en la última edición de las Spain Skills, las Olimpiadas de la FP. Con el bronce que logró uno de sus alumnos del CPIFP Pirámide de Huesca, Pablo Blasco, ya suma siete metales en esta competición. Se sentirá orgulloso como mentor de estos triunfos...

Mucho. Nos hemos presentado a nueve ediciones a nivel de Aragón y de España y solo en dos nos hemos quedado sin medalla. Aunque yo no tengo ninguna, que quede claro. Solo he sido el tutor que ha acompañado a los alumnos en la preparación y, además, he tenido ayuda del resto de compañeros del centro.

¿Qué tuvieron que hacer para traerse a Aragón ese bronce?

Compitieron entre 18 candidatos para montar una galería de arte a escala que controlaba por un sistema domótico la iluminación led, la temperatura, las persianas, un aviso de alarma... Cuando estudiaba el Grado Medio de Instalaciones Eléctricas vi que Pablo tenía muy buenas trazas y pensé que había que prepararlo para los Skills. No me equivoqué. Hemos metido muchas horas, pero gracias al trabajo, la experiencia y a un poco de suerte lo hemos conseguido, como en todas las competiciones deportivas.

Sus estudiantes medallistas, ¿han trasladado luego esos éxitos a su vida profesional?

La verdad es que sí. En algunos casos, las empresas les ofrecieron un trabajo en la propia competición. Recuerdo que uno acabó programando robots de soldadura en la General Motors. Otro cogió las riendas de la empresa familiar... Todos trabajan. Al poner en el currículum que han sido campeones de los Skills, y más con la carencia de profesionales que hay, se los rifan.

En su caso, lleva ya 38 años como docente de FP. ¿Cómo han cambiado estas enseñanzas?

Como de la noche al día, sobre todo en inversión y en medios. Primero se impartían en centros específicos, luego los fusionaron con los institutos, cosa que creo que no favoreció, y después crearon centros integrados donde tenemos bastantes más funciones.

Pese a ello, parece persistir una imagen anticuada de la FP. ¿Cree que se sorprendería la gente si viera cómo son ahora las clases?

Muchísimo. Hay gente que piensa que todavía estamos en un taller doblando chapa de cualquier manera. Cuando ven el material y las cosas que se hacen se quedan sorprendidísimos.

¿A qué achaca ese estereotipo?

A que la FP sigue sin estar bien vista en la sociedad porque existe una idea muy equivocada. En nuestro centro tenemos un tablón de ofertas de trabajo para electricistas en fábricas, ayuntamientos, mantenimiento... Dos columnas llenas de arriba a abajo que no podemos atender. Conocemos empresas que quieren crecer y no pueden porque no encuentran personal cualificado y otras que no tienen sustitutos para trabajadores que están a punto de jubilarse.

¿Cómo se lucha contra eso?

Se necesita un cambio de mentalidad. Hay que convencer a las familias de que la FP es muy digna. Muchos se tienen a menos por decir que su hijo estudia esto. Además, el asesoramiento en los institutos va demasiado enfocado a las universidades.

Aun así, este curso se ha vuelto a batir el récord de matriculación en Aragón con 24.000 alumnos.

Sí, pero porque han aparecido muchas especialidades nuevas en páginas web, actividades deportivas, etc. Tienen lista de espera porque llaman mucho más la atención que las ramas industriales. Pero en electricidad, por ejemplo, no sabemos por qué, está disminuyendo. Con el tiempo, cuando la gente llame a un electricista le dará cita para 15 o 20 días porque no habrá. Y algo se tendrá que hacer, porque esto no puede desaparecer. Podemos tener mucho wifi, mucha domótica o mucha eficiencia energética, pero si no hay un electricista nada de eso funcionará.