Begoña Nasarre: "Hemos hecho mucho para afrontar el reto de la despoblación"

¿Por qué estas elecciones son más importantes que otras?

La política ha cambiado, igual que está cambiando la sociedad, y considero que estas elecciones son tan importantes porque nos jugamos un modelo de futuro: o una sociedad crispada, de enfrentamiento o un sociedad de futuro que mire hacia adelante.

¿A qué se debe la fragmentación de la izquierda?

No solo la izquierda. La derecha también está fragmentada. Creo que está en relación con el modelo de sociedad y ahí está el quid, o un modelo de crispación, de enfrentamiento o uno deintegración de distintas opiniones para conseguir algo común. Vemos que los tres líderes de la derecha son como un modelo de primarias. En el PSOE, creo que hemos hecho una labor importante y estamos más unidos.

¿Cree que se volverá al bipartidismo con un tercer partido que actué como llave de gobierno o se ha perdido definitivamente?

Creo que hay que mirar hacia adelante y que lo que se ha dado no se volverá a dar porque ahora la sociedad es muy rápida, muy líquida y la política es igual. El mensaje que se nos da es que no haya bipartidismo sino frentes comunes para buscar soluciones a los problemas de este país.

Muchos mayores dicen que España está como al inicio de los años 30. ¿Qué teme que pueda pasar?

Sí que es cierto que hay gente que lo dice, y si lees la historia lo ves. Es algo que no se da solo en España sino en Europa en general. Es una época de transición de modelos laborales, de sociedad, de generaciones... Creo que la política debe estar a la altura. Los partidos debemos entender que la sociedad ha cambiado y tenemos que ser los que pongamos cordura y sensatez.

Las encuestas son las encuestas pero ¿esta tendencia que favorece al PSOE se debe a los 10 meses de gobierno de Pedro Sánchez o hay otras variables?

Creo que sí tiene que ver con la labor del Gobierno porque en estos casi 10 meses se ha hecho muchísimo. No nos han aprobado los Presupuestos del Estado, pero lo que hemos hecho iba encaminado a mejorar la vida de la gente, como la subida del Salario Mínimo (no puede haber trabajadores pobres) o atender a los desempleados mayores de 52 años, un colectivo que llega al final de su vida laboral con una inestabilidad que, como sociedad, no podemos consentir. Y aunque las encuestas nos sean favorables, veo con preocupación el 40% de indecisos, que hay que ir a convencer en la campaña.

¿Cómo se valora desde el PSOE el auge de Vox ? ¿Se equipara este movimiento con el que propicio el éxito Podemos?

Lo miro como un fenómeno que se está produciendo en todo el mundo y en España, como se ha abrazado en Andalucía, yo particularmente lo veo con preocupación. Lo que más me inquieta es la ultraderechización de la derecha más conservadora.

Las provincias pequeñas serán decisivas para la mayoría. ¿Qué hará el PSOE para recuperar ese segundo escaño?

Lo que hemos hecho siempre y cada día. Ir al territorio, escuchar, recoger las inquietudes de los altoaragoneses, desde el municipio más pequeño a la capital. Conocer el territorio te da ese plus de llegar a Madrid e intentar conseguir soluciones a estas demandas. La cercanía, recoger inquietudes y buscar soluciones. Esas son las tres premisas o mi manera de entender la política. Y es cierto que se habla mucho de las provincias pequeñas y ¡bienvenido sea! porque así nos ponen en el mapa político de España.

De repente, parece que España se ha despoblado. ¿Los españoles somos conscientes de esta situación y de lo que conlleva?

Creo que España es consciente del envejecimiento de la población, del reto demográfico que hay que afrontar. La despoblación ha sido el eje del discurso de los socialistas del Alto Aragón. Tuve el honor de defender en el Senado una moción sobre esto y puse en valor el plan de la Diputación de Huesca para llevar la banda ancha a todos los municipios. Muchas provincias llamaron para seguir este modelo, y eso quiere decir que se están haciendo las cosas bien. No es que llevemos la lucha contra la despoblación en el programa electoral, es que hemos hecho mucho para afrontar este reto.

Además de la banda ancha, ¿qué necesita la provincia?

Huesca necesita, sobre todo, infraestructuras y comunicaciones. Acabar la A-22 y la A-23 para tener salida hacia Francia. Queremos afrontar la desigualdad y la precariedad laboral, apoyar a las pymes, la agricultura y la ganadería y todo envuelto en afrontar el reto demográfico decididamente, como lo hemos hecho hasta ahora. Hemos llegado con la banda ancha y ahora nos vamos a meter en la vivienda, la base del asentamiento de población. Desde Madrid tenemos que apoyar planes nacionales de vivienda y dotaciones para que el asentamiento de población sea la base de desarrollo de esta provincia.

El votante del PSOE ¿ha entendido que usted sustituya a Gonzalo Palacín como cabeza de lista al Congreso por la provincia?

Gonzalo ha hecho una excelente labor, ha desempeñando un gran trabajo en diferentes ponencias y comisiones. Los candidatos, en el Congreso o en el Senado, formamos parte de un proyecto socialista de provincia que está más allá de las personas. Trabajaremos estemos donde estemos.

