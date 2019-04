Teresa Vilaplana pondrá música a un viaje a la memoria sentimental de Binéfar en Imaginaria

La pianista binefarense Teresa Vilaplana regresará a su ciudad natal para reencontrarse con sus raíces en Imaginaria, el Festival de Títeres e Imagen en Movimiento que se celebrará en Binéfar del 3 al 9 de junio. La pianista, que desde 2011 reside en Alemania donde ha forjado una sólida carrera profesional, tendrá una participación muy especial en este festival, ya que está creando un espectáculo exclusivo para Imaginaria.

El encargo que le hicieron los directores artísticos del festival, Los Titiriteros de Binéfar, en su apuesta de apoyar a los artistas locales, le ha hecho una enorme ilusión a esta binefarense de 36 años y que tras una década recorriendo el centro de Europa se plantea a corto plazo regresar a España. “Es una decisión tomada más desde el corazón que desde la cabeza, porque aunque en Alemania estoy muy bien y tengo trabajo, pero la tierra tira”, explica. Precisamente el espectáculo que está creando para Imaginaria aborda esa nostalgia por la tierra propia y la de los ancestros. Bajo el título poético de ‘Remembranzas’, la pianista binefarense ha buceado entre las fotografías y vídeos domésticos para elegir aquellos momentos más emotivos para su familia, pero que también servirán para recorrer espacios comunes de Binéfar muy significativos.

Teresa será la encargada de poner la banda sonora a ese viaje sentimental con música de piano en directo. “He recuperado imágenes domésticas, de mis antepasados y de la historia de Binéfar, de mis recuerdos. Al piano pondré la banda sonora a esa película de imágenes. Es un proyecto perfecto en esta etapa de mi vida en la que pretendo volver. Es un proyecto personal ya que pondré fotos de mi infancia y de mi familia. No obstante la gente de Binéfar, y los que no lo sean, se van a ver reflejados ya que se recrea la infancia con canciones infantiles, la adolescencia, … con músicas que nos han acompañado a lo largo de la vida. Habrá canciones de Binéfar, pero no puedo desvelar más. Música popular, propia, canciones que me han acompañado a lo largo de mi vida. Que vengan y juzguen”, afirma.

El viaje sentimental al pasado de Binéfar será una parte destacada de este espectáculo, pero la pianista también quiere dar una perspectiva histórica a la obra. “Es una mezcla de familia y entorno. Las imágenes más antiguas tienen más de cien años y en ellas aparecen mis tatarabuelos y el Binéfar de la época. Como decía Luis Buñuel, hace cien años vivíamos como en la Edad Media con calles de tierra. Me interesa mucho plasmar ese cambio tan grande que hubo después de la posguerra y llegar hasta nuestros días”, explica.

'Remembranzas', que tendrá una duración inferior a una hora, es un espectáculo concebido para todos los públicos.

Para Teresa Vilaplana, ésta será su primera intervención en Imaginaria, un festival en el que por motivos laborales no ha podido participar en ediciones pasadas. De la séptima edición del Festival de Títeres e Imagen en Movimiento, la pianista espera “algo especial, viniendo de los Titiriteros de Binéfar. El festival da mucho juego al contar con varias artes, teatro, vídeo, música, títeres, … es una idea fantástica para Binéfar, y me gustaría invitar a todo el mundo para que descubran Imaginaria, en el que habrá espectáculos para toda la familia”.

Teresa Vilaplana estudió música desde niña en Binéfar. Su madre le enseñaba canto y con la directora de la Escuela de Música de Binéfar, Berta Salazar, se inició en el piano, instrumento que le ha marcado de por vida. Posteriormente cursó estudios superiores de música en el Conservatorio Superior de Aragón en Zaragoza en la disciplina de piano clásico. Sus anhelos de conocer mundo le llevaron al Salzburgo de Mozart donde siguió formándose con un master. Los caminos del arte y de la música le llevaron en 2011 hasta Berlín, donde reside y ejerce como pianista, dando clases de magisterio para niños, ofreciendo recitales con instrumentistas y cantantes, participando en musicales con actores, o componiendo. Teresa Vilaplana transita con total solvencia entre la música clásica y la moderna. “Soy pianista y cuando te subes a un escenario y si te interesa el mundo de la escena aprendes de más cosas. Aunque mi formación fue clásica toco distintos palos: hago arreglos, compongo, improviso… toco lo que me gusta”, afirma.

Artistas españoles e internacionales

Desde sus inicios, Imaginaria ha apostado por dar espacios de creatividad a los artistas locales y aragoneses. En esta edición, al elenco de artistas de Aragón se suman otros llegados de comunidades autónomas como Cataluña, La Rioja, Asturias, Andalucía y Valencia. Además habrá presencia de artistas internacionales, de Argentina y de Italia.

Música, cine, exposiciones, animaciones de calle, teatro y espectáculos de títeres llenarán las plazas y escenarios de Binéfar del 3 al 9 de junio en una apuesta decidida por la variedad, la calidad, y las artes escénicas para todos los públicos.

El Festival Imaginaria está organizado por el Ayuntamiento de Binéfar y cuenta con el apoyo de la Diputación Provincial de Huesca, Comarca de La Litera y el Ministerio de Cultura. La dirección artística corre a cargo de Los Titiriteros de Binéfar.