Robles culpa a los independentistas de la convocatoria de elecciones anticipadas

La ministra de Defensa y candidata del PSOE por Ávila, Margarita Robles, insistió este martes en Huesca en que "no al independentismo es no" y recordó que si se han convocado unas elecciones generales "es porque los independentistas no apoyaron al Gobierno de Pedro Sánchez". Al igual que el líder socialista, se mostró partidaria del diálogo con las fuerzas secesionistas, pero siempre dentro de "un marco clarísimo y que en ningún caso se puede traspasar, que es el respeto al ordenamiento jurídico y a la Constitución".

Margarita Robles acudió este martes a la capital oscense para participar en un acto del PSOE del Alto Aragón en el que estuvieron la candidata al Congreso por Huesca, Begoña Nasarre, el presidente del Gobierno aragonés, Javier Lambán, y el alcalde de Huesca, Luis Felipe. Antes del encuentro con alrededor de 300 militantes y simpatizantes socialistas, la ministra dio un paseo electoral por el centro de la ciudad.

Ante los medios de comunicación, Robles aseguró que el PSOE "cumple con lo prometido". "En estos 10 meses hemos trabajado por y para los españoles de una manera seria y rigurosa, nos hemos preocupado sobre todo de aquellos que han sufrido las consecuencias de la crisis económica: los pensionistas, los jóvenes, los dependientes y las mujeres. Y queremos seguir haciéndolo", manifestó.

Asimismo, animó a los electores a votar al PSOE porque "no queremos una España de retroceso al pasado sino una España en positivo, dinámica y verdaderamente europea". "Y esto, desde Huesca y Aragón lo vamos a hacer posible", apostilló.

Begoña Nasarre, señaló que el proyecto del PSOE "significa avanzar en derechos, no retroceder". La candidata señaló que las derechas "no esconden que bajarán el salario mínimo, y nosotros lo hemos subido; dicen que recortarán las pensiones y nosotros las estamos incrementado". "Somos el único dique de contención frente a las derechas", añadió.

Lambán afirmó que hacía muchos años que España "no estaba en una situación tan complicada": "Solo hay un partido que pueda sacar a nuestro país del atolladero,que es el PSOE, y solo un líder que lo pueda llevar a cabo, y es Pedro Sánchez".

