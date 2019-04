Tierrantona se llena de corredores y familias para participar en el IV Trail Valle de La Fueva

Más de 250 corredores y familias se han dado cita este fin de semana en Tierrantona para participar en la cuarta edición del Trail Valle de La Fueva, que se ha celebrado este domingo en esta localidad del Pirineo oscense con buen tiempo y una marcada participación de aficionados al deporte y a la montaña.

Esta es la cuarta edición de un evento deportivo que desde hace un año forma parte del novedoso Circuito de Carreras del Sobrarbe, que busca por medio del deporte y el 'running' "desestacionalizar" el turismo y atraer gente a la comarca todo el año, con independencia de las nieves o el verano.

"Junto con el Carnaval de La Fueva -una fiesta itinerante que congregó el pasado mes de marzo a cientos de personas- este evento es lo que más llena el pueblo. Viene gente de la comarca, pero también de Alquézar y de Monzón", explica Julián García, uno de los organizadores, quien destaca también la marcada participación infantil en las pruebas que se celebran para niños.

El municipio de La Fueva está compuesto por una veintena larga de núcleos poblacionales y pertenece a la zona menos poblada de la comarca. Esta cita es para quienes viven del turismo en la zona un gran aliciente. "El fin de semana se llena el pueblo y todas las casas rurales. Y esto es muy importante aquí, porque no hay pistas de esquí. Entre las bicis y las carreras desestacionalizamos un poco el turismo", añade otro de los organizadores.

Tan solo en esta cuarta edición han participado un total de 250 corredores en las dos largas distancias: 130 en la prueba de 12 kilómetros y 111 en la de 26. Un 35% son mujeres, una cifra que ha ido en aumento en los últimos años y que los organizadores también aplauden.

"Cada año va a más el número de corredoras, lo cual también es algo muy bueno para el evento y el deporte", añaden.

La carrera, organizada por el Ayuntamiento de La Fueva y el Club Atlético Sobrarbe, ha arrancado (en su modalidad más larga) a las 9.30 de este domingo de Tierrantona, donde al acabar se ha celebrado también una comida popular que ha reunido a numerosas familias. Por su parte, la cuarta edición de la carrera infantil ha comenzado a partir de las 10.00 y ha constado de cinco categorías (en las que participan desde los nacidos en 2015 a los nacidos en 2007). Los niños han corrido de 100 a 600 metros para después comer con sus familias en las piscinas. "Animamos a todo el mundo a venir y disfrutar de un precioso día en el Pirineo aragonés", subrayan desde la organización de cara a la próxima edición.

Una carrera para repetir

Jorge Salas ha sido el primero en llegar a meta tras hacer 12 km (con cerca de 500 metros de desnivel) en 50 minutos. Ha venido desde Monzón y cuenta que ya participó hace dos años, aunque la experiencia de entonces no fue tan buena como la de hoy. "Me perdí durante la carrera y cuando rectifiqué quedé tercero. El año pasado me coincidió con Riglos y no puede venir, pero este me ha gustado mucho. Es muy corrible en todos los sentidos. La subida es bastante dura, pero la bajada te permite ir muy rápido. Se adapta muy bien a mi forma de correr", explica Salas, quien lamenta no tener más tiempo durante la carrera para admirar las montañas y el valle. "El paisaje apenas te da tiempo a observarlo, porque vas mirando el suelo, pero me ha gustado el terreno. El ambiente es muy chulo. He visto la salida de la larga (de 26 km) y es muy familiar. La comida de después también une a toda la gente que ha venido hasta aquí", añade agradecido este corredor oscense.

Otra vecina de Fiscal ha participado en esta cuarta edición con su hijo, con el que ya ha corrido en otras carreras del Circuito del Sobrarbe. "Él se va por delante y la verdad que no hay quién lo coja (bromea). Nos vemos siempre al acabar ya en la meta", dice entre risas esta mamá corredora.

Para el grupo MJP, compuesto por una decena de 'runners' (mujeres y hombres de Zaragoza) lo importante no son tanto los tiempos sino disfrutar del paisaje y la buena compañía corriendo en la montaña.

"Lo mejor, la cerveza que te dan al acabar. Y el ambiente sobre todo con las vistas que hay desde allá arriba", dice convencido uno de ellos tras subir hasta El Salvador.

"Es una zona que no es muy conocida del Pirineo. Hemos hecho Fiscal otros años, pero esta nos ha gustado mucho", añade otra corredora del grupo MJP, que ya tiene las miras puestas en la próxima trail de montaña.