Filas con decenas de visitantes para acceder a la máquina expendedora de billetes, en el patio del Ayuntamiento de Alquézar, y filas también para validar el tique en la entrada del recorrido de las pasarelas del Vero. Esta era la imagen que se ha vivido este sábado en el primer día de las vacaciones de Semana Santa que, además, estrenaba el acceso de pago a uno de los recorridos senderistas más populares de Aragón y que el año pasado tuvo 147.000 visitas.

El precio es de 4 euros si se saca el tique en la máquina expendedora del Ayuntamiento y de 3 euros si se adquiere por la página web www.pasarelasdealquezar.com. Tres personas están a disposición de los senderistas en el inicio del trayecto pero también a lo largo del mismo para realizar recomendaciones como verificar que el caminante se encuentre en condiciones para realizar el recorrido, lleve agua o vaya con un calzado adecuado.

Desde las 10.00 hasta primeras horas de la tarde los turistas fueron recorriendo este itinerario de forma constante, pero eso sí, sin las habituales aglomeraciones propias de fechas señaladas como Semana Santa. Y es que el sistema de acceso solo permite validar billetes de un minuto en un minuto. En ese intervalo, entre que se entrega el casco y se dan las indicaciones oportunas, se generan 200 metros de distancia entre grupos de caminantes.

La primera jornada de entrada en vigor del cobro ha desbordado las previsiones más optimistas. Cerca de un millar de turistas han llegado a Alquézar para disfrutar de unas vacaciones que están dejando plena ocupación hostelera en la localidad de Somontano. El porcentaje más alto procedía de Aragón, sobre todo de Zaragoza, pero también de Cataluña, País Vasco, Valencia, Madrid, Francia.

"Me parece bien porque se cuidará más el paisaje y se dará seguridad"

Y la mayor parte de los usuarios consultados por HERALDO han aplaudido la medida. "Venimos de San Sebastián y es la primera vez que estamos aquí. Nos parece precioso el paisaje, es impresionante. No sabíamos que a partir de hoy se pagaba, pero nos parece bien porque con ello se cuidará más el paisaje y se dará seguridad. Al final hay que adoptar medidas así", señalaba Juan Luis Villar.

De Cataluña acudieron muchos visitantes como un matrimonio de Barcelona que llegó a Alquézar a las 9.30 y a las 10.00 ya recorría el Vero. "Me parece muy bien que se ponga esta tasa. No todos los que venimos cuidamos el medio ambiente y si quiero que haya unas personas que mantengan la instalación y el entorno, hay que pagar. Además da mucha seguridad", afirmaba Pepi Pulido. Para la escocesa Laura Jarque el precio "no es caro y además con los cascos vas más seguro sobre todo los niños. Me parece una buena medida".

Aunque minoritarios, también hubo algunos detractores, como un grupo de zaragozanos que no entendía que "con la cantidad de años que lleva esto ahora haya que pagar y llevar casco porque nunca ha pasado nada y da mucho calor, es un engorro. Entiendo que se pague por el mantenimiento pero no por llevar casco", decía Javier Mormeneo.

A los usuarios se les da un gorro de plástico protector sobre el cual se coloca el casco y se les facilita un seguro. Este sistema de regulación de las pasarelas implica una coordinación con la Guardia Civil para atender a los posibles accidentes, si bien no se conocen incidencias reseñables desde que las pasarelas se instalaron hace casi veinte años.

Aun así, el alcalde Mariano Altemir respiraba tranquilo al comprobar que por fin todos los usuarios de esta exitosa ruta estaban asegurados en caso de accidente. "Si somos responsables con el territorio y con la demanda, hay que hacer una gestión, si no esto derivaría en un problema. Hay que recordar que esta instalación lleva un mantenimiento anual de carpintería y herrería, más un informe de ingeniería que permita su uso. Además hay que aconsejar cosas tan obvias como la necesidad de llevar agua o buen calzado, porque no es un trayecto fácil con desniveles de más de 300 metros", resaltaba.