"Entendemos a los ganaderos pero el lobo y el oso son especies protegidas y no las ha reintroducido Aragón"

El Gobierno de Aragón dice comprender la inquietud de los ganaderos tras los últimos ataques del lobo y el oso, pero recuerda que se trata de especies protegidas, a las que no puede retirar del territorio y que no es el responsable de su reintroducción. Las declaraciones las ha hecho en la mañana de este miércoles el consejero de Desarrollo Rural y Sostenibilidad, Joaquín Olona, un día después de conocerse la acometida de un oso pardo, Neré, a un rebaño de cabras en Embún en la madrugada del domingo al lunes.

Olona ha defendido la política "coherente y rigurosa" seguida por el Gobierno de Aragón respecto a estas especies, "que empieza por entender y comprender" lo que supone este tipo de ataques para los ganaderos afectados. "Tratamos no solo de comprenderlo sino de tomar las medidas oportunas", ha dicho el consejero.

También ha querido dejar claro que Aragón "no ha reintroducido osos ni ha reintroducido lobos". El lobo llegó por la expansión natural de la especie y el oso por la política de suelta de animales por parte de Francia, ha explicado, y "nosotros tenemos que gestionar esta situación". Asimismo ha recordado que se trata de dos especies protegidas, de interés comunitario.

"Entiendo la petición de que quitemos estos animales, pero esto no se puede hacer. Tenemos la obligación de contribuir a la protección de las dos especies. Y mantenemos el criterio de que no puede ser que esta presencia sea a costa de los ganaderos", ha declarado Joaquín Olona en Madrid, antes de participar en el Consejo Consultivo de Política Agrícola. Es consciente de que "no vamos a poder evitar del todo el problema grave que supone para un ganadero este tipo de ataques pero sí que los estamos compensando económicamente". En 2018 hubo una partida de 500.000 euros para este fin y este año sigue vigente.