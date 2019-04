"La prisión permanente revisable es el símbolo de la lucha por la seguridad y justicia en España"

Juan José Cortés, el número uno del Partido Popular al Congreso de los Diputados por Huelva ha estado este lunes en Jaca hablando de la prisión permanente revisable, en un día en el que precisamente se celebra el Día Mundial del Pueblo Gitano. Ha dicho que la prisión permanente revisable es ahora mismo “el símbolo de la lucha por la seguridad y justicia en España”, así como el símbolo “de muchos padres y familias que han luchado durante mucho tiempo por una medida de seguridad como ésta”.

Es igualmente la herramienta “que necesita la justicia española” para que no se vuelvan a cometer delitos, y que la reincidencia “no sea la habitual cuando un preso sale de prisión”. Cortés ha aportado una serie de datos, entre los que destacan los 2.200 casos de reincidencias en violencia de género, los 45.000 agresores sexuales y “dentro de unos 10-15 años saldrán con el antiguo código penal unos 6.000 asesinos”. En este sentido, ha dicho que Pedro Sánchez, “que está en modo avión Falcón, está en silencio, no dice nada, no presenta propuestas, no tiene un proyecto para España ni tampoco un proyecto de seguridad para los que nos sentimos más vulnerables ante agresores que puedan acabar con la vida de las personas y sobre todo con la libertad sexual”.

Sin embargo, el PP tiene “un proyecto serio, fuerte y liderado por Pablo Casado que sabe qué hacer con estas personas”. Las medidas como la prisión permanente revisable “son necesarias para que la sociedad española se sienta más protegida ante agresores, asesinos y criminales que tienen difícil reinserción”, ha asegurado.

La charla que ha dado Juan José Cortés sobre la prisión permanente revisable ha sido el acto central de la celebración del Día Mundial del Pueblo Gitano en la provincia de Huesca. La sala del Casino Unión Jaquesa se ha quedado pequeña, ya que ha contado con numeroso público, sobre todo de etnia gitana. Ha estado acompañado de Carlos Serrano, candidato del PP al Ayuntamiento de Jaca y Mario Garcés, cabeza de lista de los populares al Congreso por Huesca. El programa para celebrar este día se va a completar con la visita en Barbastro a la tumba del Pelé, primer gitano beato que hay en España y un homenaje en Monzón a Adelina Jiménez, la primera mujer gitana que obtuvo el título de maestra nacional.