La pastora altorriconense Judit Ballarín reclamó protección para su profesión en la presentación de la campaña del PSOE

“A día de hoy, si las políticas no cambian, esta profesión no tiene futuro”. Judit Ballarín, ganadera trashumante, fue una de las protagonistas en la presentación de la campaña del PSOE para las elecciones de próximo 28 de abril. La altorriconense, de 27 años, tomó la palabra para reivindicar su profesión. “Quiero una España que se conciencie de que los ganaderos somos los verdaderos cuidadores del medio ambiente, sin nosotros habría más bosques sucios, más incendios y lo peor de todo, más pueblos vacíos”.

Ballarín no desaprovecho la oportunidad de explicar ante la presencia de Pedro Sánchez y su equipo de Gobierno, algunas de las problemáticas existentes en la ganadería extensiva. “Las administraciones deben desplegar todos los medios que tengan a su alcance para que especies como el oso o el lobo no nos perjudiquen”. Una situación a la que se expone habitualmente, cuando pastorea a su ganado ovino en zonas de montaña. “Las condiciones son horribles, ya que además de que un animal de estos puede causar daños al rebaño o al propio pastor, cuando te encuentras arriba no tienes cobertura para pedir ayuda” explica Ballarín. Algo por lo que “quedaron sorprendidos” varios de los presentes en el acto de presentación en el WiZink Center, tal y como reconoce la altorriconense.

“Esta inseguridad a la que nos vemos sometidos los pastores puede provocar la desaparición de nuestra profesión”. Así de rotunda se muestra a la hora de hablar del futuro de su propio sector, el cual considera fundamental para el mantenimiento del mundo rural. “Gente como nosotros, que nos quedamos a vivir y a trabajar en nuestros pueblos, somos los que permitimos su supervivencia”. Aunque ella misma admite que, en su caso, a pesar de que comenzó a practicar la ganadería extensiva por vocación y es ganadera titular desde hace ocho años, se replantearía su situación si sufriera algún ataque de estos animales salvajes.

Por ello, para cerrar su intervención el pasado martes, aprovechó para “pedir igualdad entre pueblos y ciudades, porque sin los pueblos, no hay futuro en las ciudades, y si los pueblos mueren, las ciudades agonizan”.