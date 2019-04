El IV Centenario de la procesión del Santo Entierro, de Barbastro, protagoniza el cupón de la ONCE

La ONCE se suma al programa de actos del IV Centenario de la procesión del Santo Entierro, que dio origen a la Semana Santa de Barbastro, con la edición de un cupón dedicado a esta celebración y que se sorteará el Domingo de Ramos, 14 de abril.

Cinco millones y medio de cupones llevarán por toda España este acto religioso, ilustrado con la fotografía de Pilara Vicién, del paso del Santo Sepulcro, talla de la que se cumple también el 75 aniversario tras su reposición después de la Guerra Civil.

El cupón ha sido presentado este jueves por la mañana por Antonio Cosculluela, Alcalde de Barbastro, Raquel Pérez Valcárcel, Delegada Territorial de la ONCE, y Silvia Peropadre Sancho, Presidenta de la Junta Coordinadora de Cofradías Semana Santa Barbastro, acompañados del Director de la Agencia de Huesca, Emilio Sánchez Pérez y de la vendedora, Natividad Lacoma.

La Procesión del Santo Entierro es el acto más multitudinario que se celebra en la Semana Santa barbastrense. Recorre el centro de Barbastro y reúne a multitud de cofrades, fieles y público en general. Tiene lugar el Viernes Santo y en ella participan todas las cofradías de la ciudad.

Con motivo de este aniversario, La Santa Sede ha concedido un Año Jubilar extraordinario a la diócesis de Barbastro-Monzón, entre los días 28 de marzo de 2019 al 28 de marzo de 2020.

El cupón de Fin de Semana de la ONCE ofrece un premio principal a las cinco cifras y serie de 300.000 euros, más 5.000 euros al mes durante 20 años consecutivos a un solo cupón del número y serie premiados en la primera extracción. Además, premios de 2.000 euros al mes durante 10 años consecutivos, a los cuatro cupones de los números y serie premiados en alguna de las extracciones de la segunda a la quinta. 54 premios de 20.000 euros a las cinco cifras del número premiado en la primera extracción. Y premios de 400, 200, 30, cuatro y dos euros.

Los cupones de la ONCE se comercializan por los 20.000 agentes vendedores de la ONCE. Como siempre, gracias al Terminal Punto de Venta (TPV), el cliente puede elegir el número que más le guste. Además, se pueden adquirir desde la página web oficial de Juegos ONCE (www.juegosonce.es), y establecimientos colaboradores autorizados.