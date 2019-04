Acuerdo entre empresa y trabajadores por el cierre de Simply Monzón

El cierre de Simply Monzón no será tan traumático como en un principio se esperaban los cerca de treinta trabajadores empleados. Este miércoles se ha cerrado el periodo de consultas con acuerdo que otorga indemnizaciones aceptadas por los empleados.

Tras varias reuniones, sin perder nunca la esperanza de mantener abierto el centro y mucha tensión, este miércoles se ha firmado este acuerdo alcanzado con la empresa, que ha sido posible gracias a la mayoría de CCOO en el comité de empresa.

Alcampo, firma propietaria del hasta hoy conocido como Simply abonará 29 días por año trabajado con un máximo de 15 mensualidades. Además debe de sumarse la cantidad de 500 euros a las trabajadoras y los trabajadores que rescindan su contrato con fecha tope del 15 de abril. Al igual se garantiza el abono de 75 euros brutos mensuales, durante 18 meses para las personas que cuyo centro de trabajo pase a ser Barbastro y no tengan domicilio en dicha localidad. Los trabajadores mayores de 55 años, si deciden no trasladarse, recibirán carta de despido por causas económicas, para que no les penalice de cara a la jubilación.

Además se crea una bolsa de trabajo para tres años, para que el caso de abrir otra tienda en Monzón, este personal tenga preferencia. También los que acepten el traslado, disponen de un año para decidir la extinción de su contrato, en las mismas condiciones pactadas en este proceso.

Desde CCOO ponen en valor el trabajo realizado tanto por las delegadas de esta organización, el gabinete jurídico, el personal del sindicato y, el conjunto de las trabajadoras y los trabajadores del centro de trabajo de Monzón, “que una vez más han depositado la confianza en este sindicato y que gracias a su paciencia y su tenacidad, el trabajo en grupo ha tenido sus frutos”.