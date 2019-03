La detención de Pini no frena los preparativos para abrir el matadero

La detención del empresario italiano Piero Pini en Hungría no ha frenado los preparativos para la inminente inauguración del macromatadero de Binéfar, que prevé dar empleo a 1.600 personas. De hecho ya hay un centenar de personas contratadas y se cree que en un par de meses se habrá iniciado la actividad. Desde que Pini fue arrestado a principios de marzo se ha seguido trabajando.

El Ayuntamiento de Binéfar, de momento, no ha querido pronunciarse sobre la detención de Pini. Un portavoz ha indicado que "no hay nada que decir" porque es "un problema privado". Pero ha confirmado que las obras siguen y no han cambiado los planes para la inauguración. En un par de meses se prevé que esté en marcha.

Por su parte, el departamento de Economía del Gobierno de Aragón, que presentó el proyecto empresarial en el verano de 2017 y desde entonces lo ha respaldado, se ha pronunciado en el mismo sentido. No valora la detención y destaca que en las actividades del empresario en España hasta ahora se ha mantenido la legalidad. Según fuentes de la consejería de Marta Gastón, los controles realizados han funcionado, como demuestra el hecho de que el Ayuntamiento ordenó paralizar las obras al haberse iniciado antes de obtener la licencia. Hay abierto un proceso sancionador por no obedecer la orden municipal.

La consejera de Economía se refirió la semana pasada a este asunto en las Cortes, en respuesta a una pregunta de Podemos sobre las causas pendientes de Pini en Polonia. Dijo que su gobierno, "si es consciente y conoce que cualquier empresa o cualquier particular comete alguna irregularidad, va a actuar en consecuencia". Y añadió: "Todo cuanto se está haciendo en este proyecto, que por lo visto tan poco les gusta (en alusión a Podemos), se está haciendo regularmente. Hubo un episodio en el que empezaron las máquinas con las obras y se paró la obra y se le impuso la sanción pertinente, como a cualquiera. Más allá de ese episodio no tenemos ninguna constancia de que se haya cometido nada de forma irregular".

La consejera también explicó que tienen constancia de que la inspección provincial de Trabajo y Seguridad Social de Huesca ha realizado visitas para recabar información. "No se ha producido ningún incumplimiento en materia laboral", aseguró. Por otra parte, los sindicatos Comisiones Obreras y UGT le comunicaron que no tienen constancia de irregularidades. "Uno de los responsables sindicales trasladó que en una de las visitas se quedó maravillado de las instalaciones, de los cumplimientos y de todo cuanto tiene que ver con el ámbito laboral", precisó la consejera, quien también recordó que se firmó un convenio entre la empresa y el Inaem para la formación de los trabajadores, a los que se ofrece la contratación directa.

Marta Gastón garantizó que, "respetando y creyendo en la presunción de inocencia", si se conoce cualquier incumplimiento, en este y otros casos, "se actuará".

Podemos, por su parte, expresó sus temores de que los problemas con la justicia podrían repercutir en el proyecto previsto y afectar al futuro laboral de los empleados que esperaban ser contratados y al desarrollo contemplado en la comarca de la Litera.