"Llegaremos hasta Europa si hace falta porque es injusto"

Los ayuntamientos del Pirineo que fueron multados por la CHE han perdido ya una ‘batalla’ administrativa y otra judicial, pero no van a arrojar la toalla ni mucho menos ya que están dispuestos a llegar a las últimas instancias para combatir lo que consideran una "total injusticia".

El alcalde de Sallent de Gállego, Jesús Gericó (PP), respeta la decisión del TSJA pero no la comparte, por lo que ya se ha puesto en contacto con los servicios jurídicos de la DPH para recurrirla ante el Tribunal Supremo. Y es que sigue sin comprender la multa de la CHE "porque no puede ser que los ayuntamientos que llevamos pagando el ICA desde hace mucho tiempo y que tenemos transferidas las competencias de depuración al Instituto Aragonés del Agua, seamos los responsables de que no se hayan hecho las plantas porque el dinero haya ido a parar a no se sabe dónde, lo cual es lo más triste de todo", critica.

Mientras, el alcalde de Canfranc, Fernando Sánchez (PSOE), teme que el TSJA resolverá su recurso en el mismo sentido que en el de Sallent. En su caso, pagaron ya la multa de 3.318,40 euros, pero aun así la recurrieron. Y aunque también deja claro que acepta las resoluciones judiciales, coincide con su homólogo en que "me parece totalmente injusto que una administración que es juez y parte, como el Ministerio de Medio Ambiente, que debía financiar y ejecutar las depuradoras pero firmó que ese dinero se fuera a otras obras, ahora mismo nos achaque a los ayuntamientos toda la responsabilidad".

Por ello, considera que aunque los tribunales fallen en su contra, "la razón moral la seguimos teniendo". En este sentido, Sánchez avisa de que llegarán "hasta el final porque es un asunto muy importante". "Si se puede legalmente, deberíamos unificar los recursos para llegar a Europa si hace falta", apostilla.

Al mismo tiempo, el alcalde de Canfranc apela a que los partidos políticos se planteen cambiar la ley porque aunque los jueces la hayan aplicado a rajatabla, "si permite esto, está mal hecha".